Бодибилдер показал, как сделать своё тело рельефным всего за 10 минут: фото до и после

Британский фитнес-блогер Мэтт Морсия на собственном примере показал, как культуристы за несколько минут превращают себя из обычных людей в греческих богов. Оказалось, у людей из этой сферы есть целые сборники лайфхаков, как за несколько минут привести себя в форму, и разминка — лишь крошечная часть от всего списка.

Чтобы наглядно показать результат, Мэтт сделал фотографию, прежде чем начать. Он специально не напрягал пресс и выставил самое обычное освещение. Ну а дальше пошли в ход инстаграмные лайфхаки для идеального снимка.

«Сейчас я собираюсь создать самые оптимальные условия, при которых моё тело будет выглядеть очень круто в кадре», - сказал Мэтт.

После этого Мэтт повысил температуру в комнате и начал отжиматься. Именно это упражнение быстро напряжёт все необходимые для красивого снимка мышцы. Дальше парень побрызгал тело водой, чтобы визуально ещё сильнее подчеркнуть полученный рельеф.

«Вода на теле ещё сильнее подчеркнёт все линии. Как только я напряг свой пресс, можно заметить, какими сосудистыми и накачанными кажутся моя грудь, бицепсы и дельтовидные мышцы… Разница просто сумасшедшая», - объясняет парень.