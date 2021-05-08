Рэпер Снуп Дог опубликовал видеомем с Путиным и Трампом
Американский рэпер Снуп Дог опубликовал видеомем с российским президентом Владимиром Путиным и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Ролик сопровождается популярным треком Still D.R.E.
Американский рэпер Снуп Дог опубликовал видеомем с российским президентом Владимиром Путиным и бывшим американским лидером Дональдом Трампом. Ролик сопровождается популярным треком Still D.R.E.
На видео Путин играет на рояле, а в такт ему кивает экс-президент США. Ролик рэпер выложил на своей странице в «Инстаграме». За сутки публикация собрала почти четыре миллиона просмотров и 13 тысяч комментариев, пишет Life.ru.