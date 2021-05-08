«Почти четыре ночи не спала, нервничала»: Регина Тодоренко о тяжелом состоянии Влада Топалова

35-летний Влад Топалов пока не раскрывает подробностей своего состояния, а также не называет причину, по которой лежит в больнице. Однако артист признается, что сейчас ему гораздо легче и он восстанавливается. Судя по всему, у Топалова были непростые дни. О том как проходит время в больнице рассказала Регина Тодоренко, показав снимки из палаты, передает Starhit.ru.

Телеведущая расположилась на соседней кровати с возлюбленным, а позже и вовсе перелегла с ним на одну кровать. «На фото я выгляжу очень плохо, почти четыре ночи не спала, очень нервничала. Сначала можно было только рядышком на раскладушке прилечь и подежурить. Потом обнаглела и перекочевала к мужу. И впервые за пять дней увидела его улыбку», — заметила Регина.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Сам Топалов тоже вышел на связь с поклонниками. Он поблагодарил публику за поддержку и любовь, отметив, что получил приятные слова даже от тех, от кого не ожидал. Певец показал видео больничной палаты, которую назвал своим временным домом. «Главное, чтобы у всех все хорошо было»; «Скорейшего выздоровления»; «Крепкого здоровья, не болейте», — пишут подписчики.

Напомним, что пара вместе воспитывает сына Майкла. После рождения мальчика телеведущую сильно увлекли домашние хлопоты. Регина не скрывала, что стала уделять супругу мало внимания. «Раньше мы с мужем так любили поспать, могли валяться до полудня, перекусить и снова уйти в спячку. Страшно было смириться с мыслью, что прежней жизни уже не будет никогда. Потихоньку мы начали отдаляться друг от друга, так как все мое свободное время занял ребенок. Я даже на какой-то период времени напрочь забыла о существовании мужа», — делилась Тодоренко.