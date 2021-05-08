ВАУ! Кейт Пентус-Розиманнус ждет ребенка

«Разделенная радость — двойная радость. Если в нашем случае это вообще возможно», - написала Пентус-Розиманнус в Instagram.

По словам министра, они с мужем узнали о пополнение в семье перед Рождеством: «Давняя мечта и изменения в укладе жизни наконец-то стали реальностью — мы ждем ребенка, который родится в конце лета».

«Будущий гражданин внимательно слушал заседания по составлению госбюджета и разработки его стратегий, а также принимал участие в одном важных обсуждении и чувствует себя отлично».

«После родов меня будет временно заменять официальный заместитель — министр юстиции Марис Лаури», - сказала Пентус-Розиманнус.

«До этого о ребенке знали лишь самые близкие люди. Но на самом деле очень приятно делиться этой новостью со всеми», - добавила она.