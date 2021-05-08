Семь особенностей советских хрущевок и их логическое объяснение

1. Сквозные подъезды

В некоторых советских многоэтажных домах, многие из которых стоят до сих пор, можно увидеть специфические сквозные подъезды. Вокруг них ходит много ненужных спекуляций. Действительно, подобные подъезды зачастую упрощают жизнь пешеходам. Однако, в технической документации жилищного строительства они называются всего-навсего «пожарными проходами». Это значит, что задумывались они в первую очередь для кратчайшего перебрасывания пожарных рукавов. Все остальные способы применения – не более, чем «народное творчество».

2. Окна между ванной и кухней

Еще один элемент интерьера советских многоквартирных домов (главным образом хрущевок), который за годы оброс неимоверным количеством мифов. На самом деле, создавались окна между ванной и кухней в старых квартирах для выполнения санитарных норм. Строили такие квартиры в 1950-е годы, когда в СССР шла активная борьба с туберкулезом, пишет Mixnews.lv.

Считалось, что солнечный свет должен проникать хотя бы на 2 часа в сутки абсолютно во все помещения квартиры, чтобы способствовать уничтожению туберкулезной палочки. По итогу данное решение оказалось крайне сомнительным, а когда туберкулез победили, то от окон в ванную и вовсе отказались.

3. Пять или девять этажей

Большинство советских домов имело или пять, или девять этажей. В таком виде многоквартирные дома возводили не просто так. Во-первых, до 1970-х годов нужно было строить много квартир, однако санитарные расчёты показывали, что без проблем для здоровья человек своими ногами способен подняться только до 5 этажа. Дома с 6 и более этажами уже нуждались в лифтах. Поэтому советские архитекторы в целях экономии пошли на компромисс – 5 этажей и никакого лифта.

С 1970-х годов такой подход уже не устраивал, нужно было возводить на той же площади дома с большей вместительностью. Производство лифтов было поставлено на поток, однако возникло существенное ограничение безопасности – лестница-стрела пожарной машины доставала только на 27-30 метров. Поэтому дома решили ограничить 9 этажами.

4. Нечетное количество ступенек

Большинство строительных норм и правил для жилья было разработано в СССР в 1950-е годы во время послевоенного строительного бума. Многие правила СНиПов не изменилось по сей день. Одним из таких является обязательное нечетное количество ступенек на лестницах. Причем, касается это не только лестничных пролетов в жилых домах. Количество ступенек рассчитывалось из все тех же санитарных понятий.

Дело в том, что наш организм устроен весьма специфическим образом: человеку удобно начинать и заканчивать движение с одной и той же ноги. Если количество ступенек четное, то человек начинает и заканчивает подъем или спуск по лестнице разными ногами, что повышает риск потери устойчивости и падения.

5. Покраска ступенек