Сб, 8.05.2021
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Американский сенатор подключился к видеоконференции, сидя за рулем автомобиля. Фоном он выставил интерьер своего дома

Эндрю Бреннер ФОТО: скриншот

Пикантности ситуации добавляет тот факт, что Zoom-конференция с участием политика состоялась в тот день, когда в парламент штата внесли законопроект о запрете пользоваться мобильными приложениями во время вождения.

Таким образом, как сообщает Esquire.ru, отличился член сената американского штата Огайо, республиканец Эндрю Бреннер. Находясь за рулем автомобиля, политик подключился к видеоконференции по Zoom, установив фоном фотографию интерьера дома. Его не смутило ни то, что в это время он был пристегнут ремнем безопасности, и ремень, конечно, попадал в кадр, ни то, что в кадре периодически мелькали дома и деревья, мимо которых он проезжал, пищет Mixnews.lv.

Позже, комментируя нелепую ситуацию, Бреннер рассказал, что он не обращал внимания на видео и не отвлекался от управления автомобилем. По его словам, большую часть совещания он находился в припаркованном автомобиле.

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