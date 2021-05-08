Американский сенатор подключился к видеоконференции, сидя за рулем автомобиля. Фоном он выставил интерьер своего дома

Таким образом, как сообщает Esquire.ru, отличился член сената американского штата Огайо, республиканец Эндрю Бреннер. Находясь за рулем автомобиля, политик подключился к видеоконференции по Zoom, установив фоном фотографию интерьера дома. Его не смутило ни то, что в это время он был пристегнут ремнем безопасности, и ремень, конечно, попадал в кадр, ни то, что в кадре периодически мелькали дома и деревья, мимо которых он проезжал, пищет Mixnews.lv.