Смотри: как Россия готовится к Параду 9 мая

В Москве в составе механизированной колонны прошли неизменные Т-34, «Армата» и «Прорыв», зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С», ракетные комплексы «Искандер-М» – колонна, состоящая более чем из 190 единиц военной техники. Из новейшего – «Тайфун-ПВО», новый танк-робот «Уран-9». По брусчатке маршем прошли около сорока пеших парадных расчетов, пролетела авиация.

В день парада машин будет ровно 76 – в честь 76-й годовщины Победы. Репетицию приветствовали полные трибуны – на них располагались семьи военнослужащих, ветераны, представители СМИ. Попасть на репетицию можно только по именному приглашению, пишет vnnews.ru.

Впервые за долгое время прозвучит новый голос: взамен Евгения Хорошевцева, официального диктора парада Победы с 2007 года и «голоса Кремля», о том, что будет происходить на Красной площади 9 мая, нам расскажет его ученик, 39-летний Антон Сунцов. Парадные расчеты и техника вышли также в Санкт-Петербурге, Калиниграде, Новосибирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Севастополе, Кемерове и других.