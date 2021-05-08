90-летний актер Иван Краско собрался жениться в пятый раз

По данным издания, избранницей актера стала Наталья Смыкова. Пара познакомилась в театре — Наталья приходила на спектакли с участием артиста. А в декабре 2020 года, после того, как актер переболел коронавирусом, Смыкова и Краско начали встречаться, пишет Lenta.ru.

Наталья поддерживала артиста во время болезни и приезжала в санаторий, где Краско проходил реабилитацию. «Не скрываю своих чувств к Ивану. Мы близко общаемся пару лет, но я очень не хочу выносить это на всеобщее обозрение», — призналась женщина во время интервью.

По ее словам, ей не нужен ни общественный резонанс, «ни его деньги, ни тем более его недвижимость, которую делят всю его жизнь» бывшие родственники.

О самой Наталье известно мало. По данным газеты, она обеспеченная женщина, которая готова поселить будущего мужа у себя дома и взять его фамилию после замужества. Также, по ее словам, она будет счастлива, если Краско будет заниматься любимым делом и продолжит играть в театре.