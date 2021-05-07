Ну и что, что на обложке Playboy? Настя Ивлеева рассказала о комплексах

Недавно Ивлеева появилась на обложке журнала Playboy. Подписчики не оставили это без внимания и поинтересовались, есть ли у девушки комплексы. «Есть, скорее, моменты, которыми я недовольна! Лучше не доводить их до состояния "комплекс" и работать над собой!» – написала она в Instagram.

На вопрос о том, разбирается ли Ивлеева в себе и в жизни, она ответила лаконично: «Возможно». Также ведущая поделилась, что до сих пор в восторге от своего нового увлечения – актерства.

Ранее Настя также рассказала, какой момент ее жизни был самым тяжелым. Оказалось, что это была диета - в конце прошлого года блогер показала фотографию, на которой она запечатлена в своем максимальном весе – 70 кг.



