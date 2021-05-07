Продюсер певца Тимы Белорусских, осужденного за хранение наркотиков, хочет отнять его псевдоним

Бывший менеджер автора «Мокрых кроссов» и «Незабудки» Александра Розниченко, она же жена его экс-продюсера, подала заявку на регистрацию названия «Тима Белорусских» как товарного знака. Псевдоним регистрируют в Роспатенте по 45 категориям товаров, среди которых — одежда, пиво, косметика, табак и многое другое.

Ранее в интервью бывший продюсер Тимофея заявил, что не готов оставить ему сценическое имя, и в конфликте с Тимой он намекнул, что не планирует отдавать ему имя. «Тима Белорусских хочет остаться Тимой Белорусских. Но, на наш взгляд, это неправильно, потому что Тима Белорусских — это проект, вокруг которого мы строили все, что относится к музыке и стилю», — говорил тогда Александр.