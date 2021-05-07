Уку Сувисте ожидают очень жесткие ограничения на Евровидении

В прошлом году Сувисте не смог попасть на Евровидении, потому что его просто отменили. Это насторожило певца. «Жизнь научила нас, что пока я не сойду сойдет с самолета в Роттердаме, ничего определенного сказать нельзя. Курс взят на то, чтобы мероприятие состоялось, и мы всячески готовы к нему», - сказал он, пишет портал Buduaar.

«Мы обсуждаем сценические вопросы, и сейчас ведутся другие приготовления, такие как звукозаписи, интервью и другие вещи, которые необходимо сделать перед отъездом», - поведал Сувисте о последних подготовительных моментах, касающихся Евровидения.

«Однако, поскольку пандемия не исчезла, ограничения на песенном конкурсе будут жесткие. «Большинство из нас будут проводить основное время в ​​гостиничных номерах, и нам нельзя будет много гулять, поэтому мероприятие отличается от обычного по своему характеру. Но надеюсь, что это все равно будет захватывающе, и «Евровидение» будет максимально безопасным и крутым», - добавил он.

В этом году Уку Сувисте будет представлять Эстонию на «Евровидении» с песней «The Lucky One». Посмотрите, какое место Уку предсказывает популярный букмекерский портал.



