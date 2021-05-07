Эстонский блогер поделилась шокирующей историей

На данный момент Анита отдыхает в Швеции, и, в связи с этим, она поделилась со всеми своими подписчиками немного шокирующей историей, случившейся на отдыхе.

«Мы взяли такси и у нас завязался разговор с водителем. Сначала начали говорить о погоде, а затем мы спросили, как идут дела по работе — он ответил, что хорошо. Водитель был пакистанцем. На вопрос, каково это жить в Швеции он ответил, что ему нравится тут жить и раз в год он ездит к семье, но теперь, когда его жена тоже переехал в Швецию, стало намного лучше», - написала Анита в Instagram сторис.

Затем они спросили таксиста, как он познакомился со своей женой, и тот, как ни в чем не бывало, ответил им: «На самом деле, она моя двоюродная сестра, и поэтому мы всегда жили очень близко».

Анита добавила, что ранее никогда не слышала более случайного ответа.

Озадаченная Анита Сибул ФОТО: Скриншот Instagram



