До «Евровидения-2021» – 10 дней: не шутка и не сон, конкурс точно будет, вот как выглядит сцена!

Несмотря на строгие меры безопасности в Ahoy арене в Роттердаме, конкурс состоится с 500 сотрудниками СМИ со всего мира, а также со зрителями - в зал будут допущены до 3500 гостей. Но артистам и журналистам в этом году придется нелегко. Им предстоит сдавать тесты на коронавирус раз в 48 часов, кроме того, чтобы попасть в Нидерланды и вернуться домой, нужно будет сдать в общей сложности 2 теста и получить сертификаты о том, что вы здоровы.

В этом году полуфиналы конкурса пройдут 18 и 20 мая, грандиозный финал – 22 мая. Эстония выступит в четверг, 20 мая, а Россия, Литва и Украина – 18. У этих стран-участниц первого полуфинала гораздо более высокие шансы на хорошие места в финале, чем у нашей страны.

Эстонию представит на конкурсе певец Уку Сувисте с песней «The Lucky One», на данный момент букмекеры не готовят для нашей страны ничего утешительного, говоря, что артист даже не пройдет в финал. Но всё еще может измениться, потому что многие еще не верят, что конкурс состоится, хотя он точно будет. Также у Сувисте остается шанс проявить себя на сцене конкурса и удивить Европу.

Главный редактор порталов Limon.ee и Krasotka.ee Эдгар Гергель и оператор Константин Седнев едут в Нидерланды на конкурс в качестве аккредитованной прессы от Эстонии и будут освещать песенный конкурс. Вас ждут эксклюзивные фото-и видеорепортажи и интервью от жизнерадостного Эдгара, приправленные курьезами и юмором. Мы расскажем и покажем, через какие трудности предстоит пройти прессе и публике, которая приедет в этом году в евровизионную столицу, постараемся достать Киркорова, увидеться с Манижей, побеседовать с Сувисте и достать из-под земли других звезд конкурса.

В этом году пока что все артисты планируют живое выступление в Нидерландах, о своем невозможности приехать сообщила делегация из Австралии, они выступят онлайн.

Следите за фотографиями, видео и блогом на портале Limon.ee с 17 по 23 мая ежедневно!

Сцена уже давно готова к главному музыкальному событию Европы и вот как она выглядит в этом году:

Арена Ahoy ФОТО: eurovision.tv

Арена Ahoy ФОТО: eurovision.tv



