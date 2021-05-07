Продукты, которые не стоит сочетать между собой, если хочешь оставаться здоровым

Поэтому стоит отказаться от употребления некоторых комбинаций продуктов или хотя бы ограничить их совместное употребление.

Бутерброды и кофе

Один из самых популярных завтраков, который полюбился благодаря скорости приготовления и отсутствию необходимости стоять за плитой.

Но это сочетание приводит к тому, что организм не усваивает многие питательные вещества, содержащиеся в масле и сыре. На это влияет не только кофе, но и вещества, содержащиеся в хлебе, которые препятствуют усвоению кальция.

Поэтому лучше есть хлеб и сыр отдельно. Если тебе нравится есть бутерброды с сыром, то для более качественного усвоения микроэлементов стоит заменить кофе на зелёный чай.

Помидоры и огурцы

Это, пожалуй, самый популярный салат в мире. Но как говорят врачи, сочетание этих двух овощей может оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему.

Содержащиеся в них микроэлементы мешают усвоению друг друга, что может приводить к расстройству желудка.

Лучше есть помидоры и огурцы в разные дни, чередуя зелёные и красные салаты.

Яичница с беконом или салом

Этот завтрак популярен на Западе, а в нашей стране нередко встречается другая комбинация — яйца, жаренные на сале.

И это одно из самых плохих сочетаний для пищеварения, ведь вместе они составляют насыщенное белками и жирами блюдо, которое требует от желудка усиленной работы.

Переваривание затягивается — появляется тяжесть и ухудшается всасываемость полезных веществ в организме.

Картофель и мясо

Эта комбинация встречается во многих кухнях, ведь два этих компонента хорошо сочетаются между собой по вкусу и позволяют быстро насытиться. Однако это очень тяжёлая комбинация для пищеварительной системы, оказывающая на неё пагубное действие.

Дело в том, что для переваривания крахмала, который содержится в картофеле, требуется щелочной желудочный сок, а для мяса — кислотный.

Желудок не может определиться с выбором кислотности и начинает сбоить, из-за чего появляется изжога, вздутие живота и диарея.

Регулярное употребление такого сочетания может привести к частому забросу желудочного сока в пищевод и, как следствие, к ГЭРБ.

Поэтому лучше заменить картофель на другой гарнир, который не содержит крахмала в таких количествах, (например, на зелёные овощи).

Макароны и мясо

Тут примерно та же ситуация, что и с картофелем.

Кроме того, слюнные железы вырабатывают птиалин и амилазу, которые разлагают крахмал до простых сахаров. Когда простые сахара начинают взаимодействовать с белком, содержащимся в мясе, это приводит к ухудшению пищеварения и ослаблению усвоения сахаров, что может вызвать диабет.

Лучше сочетать макароны с соусами из овощей или трав.

Солёные продукты и алкоголь