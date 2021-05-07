Продукты, которые не стоит сочетать между собой, если хочешь оставаться здоровым

Дело в том, что соль приводит к обезвоживанию и желанию пить ещё больше алкоголя. Пиво же, в свою очередь, является мочегонным средством. Из-за этого организм не успевает восполнять водный баланс, так как поступившая жидкость быстро выводится.
В итоге организм испытывает обезвоживание, а человек продолжает употреблять всё больше алкоголя, ударяя по своему здоровью сразу с двух сторон. Если всё же от этого сочетания невозможно отказаться, стоит дополнять пиво обычной водой.
Фрукты и молочные продукты
Многие йогурты содержат кусочки фруктов, и производители заявляют, что это крайне полезный перекус. Однако кислота из фруктов, контактирующая с белком молочных продуктов, не только разрушает его, но и ухудшает усвояемость.
Некоторые сочетания (например, молочные продукты и ананас) создают токсичные вещества. Всё дело в бромелайне, содержащемся в ананасе, который несовместим с молочными продуктами. Такая комбинация, особенно у людей с нарушением пищеварения, может вызвать диарею, тошноту и другие проблемы.
Другое неподходящее сочетание — бананы и молоко. Бананы сами по себе перевариваются организмом долго, а в сочетании с молоком этот процесс замедляется ещё сильнее, что может вызывать тяжесть и ухудшение самочувствие из-за интоксикации организма.
И молоко, и бананы богаты сахаром, и вместе они вызывают всплеск инсулина, что может привести к накоплению жира и диабету.
Проблема такого сочетания в том, что алкоголь снижает уровень сахара в крови, из-за чего увеличивается выработка инсулина.
Когда вместе с алкоголем в организм попадают сладкие десерты, организм уже вовсю вырабатывает инсулин для компенсации снижения уровня сахара.
Тот сахар, что содержится в десерте, будет откладываться организмом в жир, так как в данный момент в нём нет нужды. Это приводит к увеличению веса и может стать причиной возникновения диабета.
Поэтому лучше сочетать алкоголь с продуктами с низким гликемическим индексом.
Это сочетание часто используется в средиземноморской кухне, и во многих итальянских или греческих салатах можно встретить грецкие орехи или миндаль, щедро приправленные оливковым маслом.
Но жиры в масле и белок в орехах плохо сочетаются друг с другом и в комбинации могут ухудшать пищеварение и всасываемость полезных веществ, а также вызывать вздутие живота.
Это относится к любым тяжёлым продуктам, сочетающимся с газировкой.
Проблема этой комбинации в том, что сахар из газированных напитков усиливает чувство голода и притупляет ощущение сытости.
Человеку кажется, что он съел недостаточно, и он продолжает поглощать тяжёлую пищу, что приводит к перееданию.
Регулярное сочетание сладких напитков и тяжёлой пищи приводит к нарушению пищеварения и ожирению.
Апельсиновый сок и злаковые батончики
Эти популярные продукты полезны по отдельности, но не вместе.
Кислоты, содержащиеся в апельсиновом соке, снижают активность ферментов, отвечающих за расщепление углеводов.
Из-за этого углеводы плохо перевариваются, что вызывает ощущение тяжести и вздутие живота.
Если ты любишь мексиканскую кухню, то знаешь, что в ней немало блюд, сочетающих эти два ингредиента. Однако это плохая комбинация.
Фасоль имеет в составе определённый вид сахара, для разложения которого в организме человека отсутствуют нужные ферменты, что уже само по себе вызывает вздутие.
А в сочетании с сыром, который является одним из самых тяжёлых продуктов для пищеварения, это может приводить к нарушению работы желудочно-кишечного тракта.
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