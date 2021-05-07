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Продукты, которые не стоит сочетать между собой, если хочешь оставаться здоровым

Завтрак. Фото иллюстративное. ФОТО: Shutterstock

Не все продукты хорошо сочетаются между собой. И дело не во вкусе (кому-то по душе экзотические комбинации), а во вреде для здоровья. В одних случаях такие сочетания могут вызвать несварение, в других — мешать всасываться полезным веществам, пишет Menscult.

Поэтому стоит отказаться от употребления некоторых комбинаций продуктов или хотя бы ограничить их совместное употребление.

Бутерброды и кофе

Один из самых популярных завтраков, который полюбился благодаря скорости приготовления и отсутствию необходимости стоять за плитой.

Но это сочетание приводит к тому, что организм не усваивает многие питательные вещества, содержащиеся в масле и сыре. На это влияет не только кофе, но и вещества, содержащиеся в хлебе, которые препятствуют усвоению кальция.

Поэтому лучше есть хлеб и сыр отдельно. Если тебе нравится есть бутерброды с сыром, то для более качественного усвоения микроэлементов стоит заменить кофе на зелёный чай.

Помидоры и огурцы

Это, пожалуй, самый популярный салат в мире. Но как говорят врачи, сочетание этих двух овощей может оказывать негативное воздействие на пищеварительную систему.

Содержащиеся в них микроэлементы мешают усвоению друг друга, что может приводить к расстройству желудка.

Лучше есть помидоры и огурцы в разные дни, чередуя зелёные и красные салаты.

Яичница с беконом или салом

Этот завтрак популярен на Западе, а в нашей стране нередко встречается другая комбинация — яйца, жаренные на сале.

И это одно из самых плохих сочетаний для пищеварения, ведь вместе они составляют насыщенное белками и жирами блюдо, которое требует от желудка усиленной работы.

Переваривание затягивается — появляется тяжесть и ухудшается всасываемость полезных веществ в организме.

Картофель и мясо

Эта комбинация встречается во многих кухнях, ведь два этих компонента хорошо сочетаются между собой по вкусу и позволяют быстро насытиться. Однако это очень тяжёлая комбинация для пищеварительной системы, оказывающая на неё пагубное действие.

Дело в том, что для переваривания крахмала, который содержится в картофеле, требуется щелочной желудочный сок, а для мяса — кислотный.

Желудок не может определиться с выбором кислотности и начинает сбоить, из-за чего появляется изжога, вздутие живота и диарея.

Регулярное употребление такого сочетания может привести к частому забросу желудочного сока в пищевод и, как следствие, к ГЭРБ.

Поэтому лучше заменить картофель на другой гарнир, который не содержит крахмала в таких количествах, (например, на зелёные овощи).

Макароны и мясо

Тут примерно та же ситуация, что и с картофелем.

Кроме того, слюнные железы вырабатывают птиалин и амилазу, которые разлагают крахмал до простых сахаров. Когда простые сахара начинают взаимодействовать с белком, содержащимся в мясе, это приводит к ухудшению пищеварения и ослаблению усвоения сахаров, что может вызвать диабет.

Лучше сочетать макароны с соусами из овощей или трав.

Солёные продукты и алкоголь

Орешки, вяленая рыба и другие солёные закуски вместе с пивом — это одно из самых любимых сочетаний во всём мире. Но эта комбинация опасна для здоровья именно из-за высокого содержания соли.

Дело в том, что соль приводит к обезвоживанию и желанию пить ещё больше алкоголя. Пиво же, в свою очередь, является мочегонным средством. Из-за этого организм не успевает восполнять водный баланс, так как поступившая жидкость быстро выводится.

В итоге организм испытывает обезвоживание, а человек продолжает употреблять всё больше алкоголя, ударяя по своему здоровью сразу с двух сторон. Если всё же от этого сочетания невозможно отказаться, стоит дополнять пиво обычной водой.

Фрукты и молочные продукты

Многие йогурты содержат кусочки фруктов, и производители заявляют, что это крайне полезный перекус. Однако кислота из фруктов, контактирующая с белком молочных продуктов, не только разрушает его, но и ухудшает усвояемость.

Некоторые сочетания (например, молочные продукты и ананас) создают токсичные вещества. Всё дело в бромелайне, содержащемся в ананасе, который несовместим с молочными продуктами. Такая комбинация, особенно у людей с нарушением пищеварения, может вызвать диарею, тошноту и другие проблемы.

Другое неподходящее сочетание — бананы и молоко. Бананы сами по себе перевариваются организмом долго, а в сочетании с молоком этот процесс замедляется ещё сильнее, что может вызывать тяжесть и ухудшение самочувствие из-за интоксикации организма.

И молоко, и бананы богаты сахаром, и вместе они вызывают всплеск инсулина, что может привести к накоплению жира и диабету.

Вино и сладости

Проблема такого сочетания в том, что алкоголь снижает уровень сахара в крови, из-за чего увеличивается выработка инсулина.

Когда вместе с алкоголем в организм попадают сладкие десерты, организм уже вовсю вырабатывает инсулин для компенсации снижения уровня сахара.

Тот сахар, что содержится в десерте, будет откладываться организмом в жир, так как в данный момент в нём нет нужды. Это приводит к увеличению веса и может стать причиной возникновения диабета.

Поэтому лучше сочетать алкоголь с продуктами с низким гликемическим индексом.

Оливковое масло и орехи

Это сочетание часто используется в средиземноморской кухне, и во многих итальянских или греческих салатах можно встретить грецкие орехи или миндаль, щедро приправленные оливковым маслом.

Но жиры в масле и белок в орехах плохо сочетаются друг с другом и в комбинации могут ухудшать пищеварение и всасываемость полезных веществ, а также вызывать вздутие живота.

Сладкие напитки и пицца

Это относится к любым тяжёлым продуктам, сочетающимся с газировкой.

Проблема этой комбинации в том, что сахар из газированных напитков усиливает чувство голода и притупляет ощущение сытости.

Человеку кажется, что он съел недостаточно, и он продолжает поглощать тяжёлую пищу, что приводит к перееданию.

Регулярное сочетание сладких напитков и тяжёлой пищи приводит к нарушению пищеварения и ожирению.

Апельсиновый сок и злаковые батончики

Эти популярные продукты полезны по отдельности, но не вместе.

Кислоты, содержащиеся в апельсиновом соке, снижают активность ферментов, отвечающих за расщепление углеводов.

Из-за этого углеводы плохо перевариваются, что вызывает ощущение тяжести и вздутие живота.

Фасоль и сыр

Если ты любишь мексиканскую кухню, то знаешь, что в ней немало блюд, сочетающих эти два ингредиента. Однако это плохая комбинация.

Фасоль имеет в составе определённый вид сахара, для разложения которого в организме человека отсутствуют нужные ферменты, что уже само по себе вызывает вздутие.

А в сочетании с сыром, который является одним из самых тяжёлых продуктов для пищеварения, это может приводить к нарушению работы желудочно-кишечного тракта.


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