Григорий Лепс поделился редким фото единственного сына
Исполнитель поздравил своего наследника с 11-летием, пишет Пятый канал.
Исполнитель поздравил своего наследника с 11-летием, пишет Пятый канал.
Многодетный отец и звезда российской эстрады Григорий Лепс празднует день рождения своего единственного сына. В честь праздника певец выложил на своей странице в Instagram фото из домашнего архива, где мальчик сидит за пианино.
Сын, будь счастлив и здоров! Покоряй новые вершины и знай, мы всегда рядом! С днем рождения, Ваня!,
– написал поздравление Лепс.
Подписчики не остались равнодушны и также, вслед за звездным отцом, поздравили мальчика с 11-летием.
«Какой мальчик симпатичный. Дай ему бог хорошего развития и интересной, достойной судьбы»; «Нормальный такой Ваня. С днем рождения сына, Григорий»; «Всех благ вам и вашему красивому мальчишке», – написали поклонники в комментариях к посту.