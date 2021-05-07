Григорий Лепс поделился редким фото единственного сына

Многодетный отец и звезда российской эстрады Григорий Лепс празднует день рождения своего единственного сына. В честь праздника певец выложил на своей странице в Instagram фото из домашнего архива, где мальчик сидит за пианино.

Сын, будь счастлив и здоров! Покоряй новые вершины и знай, мы всегда рядом! С днем рождения, Ваня!, 1

– написал поздравление Лепс.

Подписчики не остались равнодушны и также, вслед за звездным отцом, поздравили мальчика с 11-летием.

«Какой мальчик симпатичный. Дай ему бог хорошего развития и интересной, достойной судьбы»; «Нормальный такой Ваня. С днем рождения сына, Григорий»; «Всех благ вам и вашему красивому мальчишке», – написали поклонники в комментариях к посту.



