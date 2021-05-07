Вы удивитесь! ⟩ Кто из прибалтов ближе всего к русским: эстонцы, латыши или литовцы?

Прежде всего, тут нужно разобраться в самих прибалтах.

Эстонцы

Итак, первый народ-кандидат - эстонцы. По происхождению и языку они - угро-финны, ближайшая родня финнов и карелов.

Хотя славяне и эстонцы контактируют еще с древних времен, о чем красноречиво говорит, например, такой небольшой факт, что эстонцы русских называют venelased - то есть венедами - от названия древнего славянского племени, которое стало первым соседом предков эстонцев и финнов.

Еще в XI веке русский князь Ярослав основал на эстонских землях град Юрьев, ныне Тарту, который русичи держали вплоть до XIII-столетия, когда его завоевали немцы.

В самом эстонском языке немалое количество древних русских заимствований. Например, книга - raamat - от старинного грамота. Или окно по-эстонски - aken.

Среди эстонцев есть и православные субэтносы. Это живущие на стыке Эстонии и Псковской области сету. А также (частично) обитатели Южной Эстонии выру.

Но все же, на наш взгляд, эстонцы довольно далекий от русских, сдержанный угро-финский лютеранский народ, еще и побывавший в составе Германии, Дании и Швеции. Может быть потому и лучше всех живут среди стран бывшего СССР.

Литовцы

Эти самые многочисленные в Прибалтике ребята уже относятся к балтам - ближайшим родственникам славян. Наши предки, как считается, составляли единую балто-славянскую общность еще примерно за 500 лет до нашей эры.

Литовцы по вере в большинстве своем - католики. Они, разбив крестоносцев в 1236-м году в битве при Сауле, почти не знали немецкого господства (кроме района Мемеля-Клайпеды и Малой Литвы). Близки по характеру и культуре литовцы именно к славянам - особенно к соседям-полякам, с которыми почти 400 лет прожили в одной Речи Посполитой.

Латыши

А вот самые близкие, на наш взгляд, к русским по языку прибалты это все же латыши.

Русский и латышский языки в базовой лексике стоят гораздо ближе, чем русский и литовский. Например, сравните - зуб - zobs (по-латышски) - dantis (по-литовски) или человек - cilvēks (чилвекс по-латышски) - žmogus (жмогус - по-литовски). Или даже чемодан - čemodāns (чемоданс - по-латышски) - lagaminas (по-литовски).

Любопытно, что близкий к латышскому языку жемайтский диалект литовского языка по лексике гораздо ближе к русскому, чем собственно литературный литовский аукштайтский.

Латыши издавна имели немалые контакты с русичами. Первым славянским племенем, с котором некогда познакомились еще древние летты, стало племя кривичей, жившее примерно в верховьях Днепра, Волги и Западной Двины (Даугавы). Оттого сейчас всех русских латыши зовут на своем языке Krievi (криеви) - кривичи.

В начале XIII века на территории современной Латвии даже имелось несколько зависимых от Руси княжеств - Герсикское, Кукейносское с русскими князьями во главе.

Но в то же время если говорить о крови, смотреть на модные нынче гаплогруппы, то у славян-русских основная гаплогруппа R1a1 (47 %). У латышей носителей такой крови - 38%, у литовцев — 42%.

Итог

В общем, эстонцы - самый далекий от русских народ Прибалтики. Угро-финны-лютеране с другим менталитетом и культурой.

Литовцы и латыши по сути братья всех славян - еще 2,5 тысячи лет назад мы были одной единой семьей. И с тех пор никогда особо далеко не расходились.

Ныне же по языку к русским ближе стоят латыши, а по крови и культуре к русским (и всем славянам) будут литовцы.



