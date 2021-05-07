Большинство жителей Эстонии, Латвии и Литвы готовы путешествовать, если это будет безопасно
Об этом свидетельствуют результаты исследования Исследовательского центра SKDS по заказу Swedbank, сообщает ERR.
Об этом свидетельствуют результаты исследования Исследовательского центра SKDS по заказу Swedbank, сообщает ERR.
Исследование проводилось в апреле этого года и из Эстонии в нем участвовало 1000 человек в возрасте от 18 до 75 лет. О полученных результатах рассказывает руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс: