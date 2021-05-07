Пт, 7.05.2021
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Большинство жителей Эстонии, Латвии и Литвы готовы путешествовать, если это будет безопасно

Путешествие с детьми. Фото иллюстративное. ФОТО: Lynne Sladky / AP/Scanpix

Об этом свидетельствуют результаты исследования Исследовательского центра SKDS по заказу Swedbank, сообщает ERR.

Исследование проводилось в апреле этого года и из Эстонии в нем участвовало 1000 человек в возрасте от 18 до 75 лет. О полученных результатах рассказывает руководитель сферы страхования рисков Swedbank Лийна Лакс:

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