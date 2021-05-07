Пил кровь и вырезал инициалы на теле: модель подробно рассказала о насилии со стороны Мэрилина Мэнсона

Он порезал меня на животе, а потом выпил мою кровь. Потом он заставил меня выпить его. Чем больше я позволяла ему причинять мне боль, тем больше я любила его и тем больше я ему это доказывала,

Впервые об абьюзе со стороны рок-звезды девушка рассказала публично в феврале в соцсетях, тогда она назвала его "самым ужасным монстром". Теперь её история обросла подробностями. С её слов, певец однажды чуть не сломал ей нос, как-то раз он метнул в неё нож, также он вырезал свои инициалы на её бедре и периодически запирал в стеклянной звуконепроницаемой комнате без воды и еды. Изначально же, по словам Смитлайн, её привлекли не его жуткий макияж или омерзительный образ, а "бесконечный интеллект".