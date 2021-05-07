Женщина, не умеющая стареть, станет киллером

Блейк Лайвли, исполнившая в фильме "Век Адалин" роль женщины, которая внезапно перестала стареть, получила главную роль в экранизации комикса "Леди Киллер". Блейк сыграет идеальную домохозяйку из 50-х, которая в тайне от своей семьи и друзей ведет другую жизнь – профессионального киллера.

Известно, что сценарий фильма напишет Диабло Коди, лауреат премии "Оскар" за фильм "Джуно". Она также писала сценарий к фильму "Талли" с Шарлиз Терон в главной роли. А вот актриса Блейк Лайвли не только сыграет главную роль, но и выступит продюсером проекта.

А пока кино готовится, предлагаем насладиться игрой Лайвли в фильме "Век Адалин".

По сюжету, более шести десятков лет назад Адалин (Блейк Лайвли) пережила вследствие автомобильной катастрофы переохлаждение и остановку сердца. Она не стареет с тех пор ни на день. Адалин живет насыщенной жизнью, а ее неизменными спутниками остаются ее дочь, слепая пианистка и собака. За свою долгую жизнь Адалин так и не смогла встретить любимого человека. Но однажды судьба предоставила ей шанс обрести настоящую любовь.