«Так выглядеть после 45? Фантастика»: Кудрявцева в кружевном бикини сразила идеальным телом

Изюминкой пляжного образа светской львицы стали косынка и трусики с кружевом. Поклонники по-достоинству оценили вид Кудрявцевой, подметив, что смотрится она очень моложаво. Нашлись и те, кто предположил, что это заслуга молодого мужа телеведущей.

Сама Лера в недавнем интервью призналась, что после стольких лет брака возлюбленный перестал говорить ей, что она сексуальна. Однако этот факт теледиву нисколько не расстраивает. Макаров души не чает в дочке Маше и просто обожает жену.