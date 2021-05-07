Как экономить топливо: приемы экономичного вождения

Правило №1. Не прогревайте автомобиль на месте. При езде двигатель прогревается быстрее, расход топлива меньше.

Правило №2. Тормозите как можно реже. Для этого поддерживайте большую дистанцию до впереди идущих машин, предугадывайте развитие дорожной ситуации.

Правило №3. На скорости отдавайте предпочтение высшим передачам, не раскручивайте двигатель выше 2500-3000 об/мин, никогда не открывайте дроссельную заслонку более, чем на 70%.

Правило №4. На пустой дороге без светофоров разгоняйтесь динамично на 1-й и 2-й передачах, и сразу переходите на 5-ю. Так вы быстрее начнете экономить топливо на высшей передаче.

Правило №5. При торможении двигателем полностью отпускайте педаль акселератора. Только в этом случае подача топлива в двигатель прекратится.

Правило №6. Минимально поднимайте частоту работы двигателя при трогании. Так вы не только сэкономите топливо, но продлите жизнь сцеплению.

Правило №7. Избегайте езды по «пробкам». Из-за работы двигателя на холостых оборотах и с низким КПД, расход на 1 км пробега может возрасти более чем вдвое.

Правило №8. Обычно предпочтительней ехать более длинным маршрутом без остановок, чем коротким с частыми светофорами.