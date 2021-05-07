Бывший муж Пелагеи Иван Телегин сделал предложение новой возлюбленной

Несколько дней назад Иван Телегин вместе с возлюбленной Марией Гончар улетел на родину девушки — в Нижневартовск. Пара остановилась в одном из лучших отелей на берегу реки Обь, собрала близких друзей и родственников за большим столом… И в этой практически семейной атмосфере, при свечах, хоккеист сделал избраннице предложение руки и сердца, подарив кольцо и букет роз. Гончар, конечно же, ответила согласием.

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Статус «свободен» Телегин, кстати, получил относительно недавно — его брак с Пелагеей был расторгнут только в декабре прошлого года. Именно к нынешней пассии спортсмен и ушел от певицы, оставив ее с маленькой дочкой Таисией на руках. Расставанию предшествовала череда измен и других неприятных ситуаций: в процессе развода вскрылось много подводных камней.

Сейчас экс-супруги все еще продолжают делить совместно нажитое имущество — очередное заседание по этому вопросу назначено на 3-е июня. На кону загородный дом за 54 миллиона рублей (более 600 тысяч евро), купленный в ипотеку, дорогие автомобили, денежные счета. Кстати, о своих доходах, как выяснили юристы, Иван долгое время лгал, скрывая от Пелагеи миллионы. К примеру, им была продана квартира, приобретенная в браке, а деньги от сделки, порядка 30 миллионов (почти 335 тысяч евро), исчезли.

Долгое время после разрыва с артисткой Телегин почти не общался и никак не участвовал в воспитании дочки Таисии. Адвокату звезды в суде удалось добиться выплаты алиментов — теперь хоккеист по закону отчисляет на ребенка 1/4 от своих доходов.

В ближайшем будущем ему также предстоит судебное разбирательство с первой гражданской женой — Евгенией Ноур. Та в одиночку растит от Ивана сына Марка. В графе «отец» у мальчика стоит прочерк, деньгами он всегда помогал «по настроению», поэтому мать, похоже, решила восстановить справедливость и подала иск на установление отцовства.