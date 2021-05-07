«До сих пор не могу прийти в себя»: Ольга Бузова вышла на связь из больницы

РR-директор звезды Антон Богославский подтвердил, что ей сделали операцию, а сейчас за состоянием Ольги следят врачи.

Наконец Бузова прервала молчание и вышла на связь с фолловерами в Instagram-сторис.

ФОТО: instagram.com/buzova86

Ольга извинилась перед подписчиками, что так долго не выходила на связь. Она отметила, что хотела прийти в себя и рассказать, что с ней случилось. Было заметно, что 35-летняя артистка сильно больна и едва сдерживает слезы, пишет RUS TVNET.

«До сих пор не могу прийти в себя. Все нормально, просто сильно поднялась температура. Я нахожусь под контролем врачей».

Знаменитость отметила, что ей очень хочется спать.

«Все хорошо, не переживайте», - сказала она в конце ролика.

Подробно рассказывать о произошедшем девушка не стала. Но, судя по всему, самое страшное уже позади.