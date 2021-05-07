Гороскоп на 7 мая: готовьте паспорта

Овен

Жизненная энергия сегодня находится в неустойчивом состоянии. Не рекомендуется расширять сферу деятельности, заниматься новыми делами или давать советы. Не исключено, что день придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Вечером вероятны испытания в отношениях между родителями и детьми.

Телец

Ответственный период для Тельцов: избегайте экспериментов, действуйте проверенными способами. Звезды рекомендуют браться только за те дела, в которых вы полностью разбираетесь. Вы рискуете попасть в неловкое положение или стать причиной очередного конфликта. Стремление к экстравагантности женщин-Тельцов повлечет за собой неприятности.

Близнецы

Судьба опять готовит вам испытания. Возможно, именно сегодня вас настигнут нерешенные проблемы или отложенные дела, для разрешения которых потребуются значительное время или финансовые траты. Даже в стабильных парах вероятны разногласия из-за занятости или невозможности полноценного общения.

Рак

Ракам сегодня необходимы ответственность в поступках, противостояние соблазнам и искушениям. Следует заниматься только самыми неотложными делами, гнать дурные мысли, избегать темноты. Откажитесь от шумных застолий, вечеринок, встреч с друзьями. Если вы любитель спокойных мероприятий, то лучше проведите вечер с семьей, детьми.

Лев

Гороскоп на сегодня не рекомендует Львам заниматься активной деятельностью, заключать сделки, планировать новые дела. Новые идеи и планы обречены на провал. Вероятно, на работе вас просто завалят делами, но огорчаться по этому поводу не стоит, так как ваши старания будут замечены и вознаграждены.

Дева

Рекомендуется осмотрительность в отношениях с начальством. Полезно пересмотреть свой бюджет. В этот период вы сможете повысить популярность и обрести уверенность в завтрашнем дне. Творческий порыв, реализованный в этот период, может изменить вашу жизнь, возвысив над каждодневной суетой.

Весы

Сегодня любые ваши действия могут обернуться против вас, поэтому постарайтесь в этот нелегкий день не принимать кардинальных решений, иначе рискуете испортить отношения с коллегами. Обратите внимание на свое здоровье и здоровье близких. Полноценный отдых на свежем воздухе, общение с природой и детьми помогут снять напряжение.

Скорпион

День благоприятный для обращения к начальству и в вышестоящие инстанции. Главное – хладнокровно проанализировать ситуацию и утвердиться в собственной правоте. Должное старание будет вознаграждено, а ошибки будут стоить дорого. Ничто вас не должно отвлекать от решения глобальных задач.

Стрелец

В этот день вы можете смело браться даже за те дела, о которых имеете самое смутное представление. Ваш оптимизм и упорство поднимут вас в глазах окружающих. Любые встречи пройдут удачно: вам будет очень легко прийти к общему мнению.

Козерог

Если в результате духовной работы вам удастся избавиться хотя бы от одного отрицательного качества характера, это будет означать победу над собой и начало совершенствования. Трудиться вам сегодня придется больше обычного. В отношениях с членами семьи и близкими людьми вероятны положительные изменения.

Водолей

Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как вы сейчас находитесь не в лучшей форме. Не следует приближать к себе ненадежных людей, даже если вас связывало многолетнее знакомство.

Рыбы