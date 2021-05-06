Геттер Яани порадует матерей концертом

Завтра, 7 мая в 18 часов на странице управы района Кесклинн в Facebook и на канале Youtube состоится премьера виртуального концерта певицы Геттер Яани, посвященного Дню матери. Часовой концерт будет доступен для просмотра и после премьеры.

«Дороги мамы и бабушки, поздравляю вас с одним из самых светлых дней в году, с Днем матери. Желаю, чтобы весенний оптимизм мотивировал и сопровождал вас в течение всего года! В качестве подарка управа района Кесклинн хотела бы подарить вам душевный виртуальный концерт, на котором для вас споет прекрасная мама – Геттер Яани. Приятного просмотра концерта и радостного Дня матери!», – пожелала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.