Появились первые официальные кадры сериала «Дом драконов»

В апреле стартовали съемки долгожданного спин-оффа «Игры престолов». В Сети уже появились первые официальные кадры «Дома дракона». На них можно увидеть Мэтта Смита и Эмму Д`Арси в образах принца и принцессы Таргариенов и королеву Алисенту Хайтауэр в исполнении Оливии Кук.

ФОТО: SWNS/ SWNS

В сериале также снимаются Пэдди Консидайн, Фабьен Франкель, Риз Айфэнс, Стив Туссэн, Ив Бест и Соноя Мидзуно.

ФОТО: SWNS/ SWNS

Новая история расскажет о событиях, случившихся за 300 лет до конфликта Старков и Ланнистеров — гражданской войне между наследниками короля Визериса I. Литературной основой стал роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь». Премьера ожидается в 2022 году. В России сериал можно будет посмотреть в Амедиатеке.



