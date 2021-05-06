Как по лицу узнать размер мужского достоинства: открытие японских ученых

Ученые использовали протоколы вскрытий, которые проводили судмедэксперты в Медицинском университете префектуры Киото с апреля 2015 года по март 2019 года. В выборке оказались 126 покойников, чей возраст колебался в диапазоне от 30 до 50 лет. Медики сравнивали самые разнообразные параметры - рост, вес, размер простаты, размер и диаметр пениса, длину носа и другие части тела. Выяснилось, что обладатели носа длиной в 5,1 сантиметра и более имеют пенис не менее 13,42 сантиметра. У мужчин с носом до 4,5 сантиметра средний размер полового члена составил 10,37 сантиметра.