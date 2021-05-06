Вежливость или примирение? Елизавета II поздравила сына Меган и Гарри с днем рождения

Первенец принца Гарри и Меган Маркл Арчи отмечает свой второй день рождения 6 мая. С самого раннего утра супруги получают большое количество поздравлений от друзей и близких. Родные со стороны герцога Сассекского поздравили юного наследника публично. Возможно, таким образом члены королевской семьи просто проявляют всемирно известную английскую вежливость, а может быть в сложных отношениях Виндзоров наконец наступила оттепель.

Самой первой из королевской семьи Арчи поздравила его великая прабабушка — королева Елизавета II. Архивное фото супругов с новорожденным в семь утра по времени Лондона появилось в официальном аккаунте Букингемского дворца в Instagram.

Желаем Арчи Маунтбен-Виндзору счастливого второго дня рождения, 1

— лаконично гласила подпись снимка.

Примеру королевы последовал и отец Гарри, принц Чарльз с супругой Камиллой, которые поделились фото 2019 года, где Арчи, Гарри и Чарльз запечатлены вместе. Поздравление также было немногословным. Однако многие подписчики Чарльза были недовольны, что он поздравил Арчи и проигнорировал день рождения дочери принца Уильяма Шарлотты, который состоялся четыре дня назад.

Сразу после дедушки маленького принца поздравил дядя, принц Уильям вместе с супругой Кейт Миддлтон. К поздравлению героцоги Кембриджские приложили парадный портрет всей королевской семьи с крестин малыша.



