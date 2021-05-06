Джефф Безос сообщил дату туристического полета в космос

Он состоится 20 июля. Как ожидается, пассажирами станут сотрудники компании, однако как минимум одно место будет выставлено на онлайн-аукцион. Blue Origin совершит суборбитальный полет. Пассажиры ракеты будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят темноту космоса и изогнутую перспективу Земли.