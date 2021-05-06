Чт, 6.05.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG

Джефф Безос сообщил дату туристического полета в космос

Джефф Безос ФОТО: JOSHUA ROBERTS/Reuters

Компания Blue Origin миллиардера, основателя компании Amazon Джеффа Безоса объявила о предстоящем пилотируемом запуске ракеты New Shepard с туристами на борту, передает «НСН» со ссылкой на BBC News.

Он состоится 20 июля. Как ожидается, пассажирами станут сотрудники компании, однако как минимум одно место будет выставлено на онлайн-аукцион. Blue Origin совершит суборбитальный полет. Пассажиры ракеты будут находиться в невесомости около трех минут, а также увидят темноту космоса и изогнутую перспективу Земли.

В начале мая NASA приняло решение о приостановке действия контракта с компанией Илона Маска SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля после протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на письменное заявление официального представителя агентства Моники Уитт.


Подписывайтесь на канал портала Limon в Telegram!
НАВЕРХ
Back