В России хотят улучшить жизнь заключенных

Пожизненная тюрьма в селе Сосновка в Мордовии, Россия. ФОТО: ITAR-TASS / Scanpix

Для арестантов собираются создать условия для занятия спортом вне камер. Также должны появиться камеры с улучшенными коммунально-бытовыми условиями для женщин с детьми и прогулочные дворы. А беременным и женщинам с маленькими детьми собираются разрешить ежедневно принимать душ, сообщает «Свободная Пресса» с ссылкой на «Экономику Сегодня».

Кроме того власти хотят расширить перечень тяжелых заболеваний, который препятствует содержанию под стражей.

Несмотря на то, что на содержание тюремной системы Россия выделяет больше, чем европейские страны, на каждого заключённого тут тратят минимальную сумму — по 2,4 евро в день, писал ранее портал «Фонтанка».



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