У поющей Ани Лорак проверят карманы: ее расходы превышают доходы

Как сообщают СМИ, ФНС РФ ведет расследование соответствия расходов певицы ее доходам и готовит судебный иск к певице за уклонение от уплаты налогов и введение в заблуждение фискальных органов. Похоже, что синхронно собираются действовать и украинские коллеги российских налоговиков.

Долгие годы Ани Лорак кормила украинскую налоговую службу заверениями в том, что ее концертно-творческая деятельность доходов не приносит, а потому мытарям по ее душу делать нечего. Однако пару лет назад Лорак публично проговорилась про то, что «молотит как лошадь», то есть серьезно усердствует в заработке денег, получая свои 50 тысяч долларов за концерт.

Таких концертов до пандемии Ани Лорак давала в России по 60 каждый год, то есть певица явно живет по стандартам не среднего класса, а российской элиты. Чтобы легализовать рабочий процесс иностранной исполнительницы в РФ, в подмосковном Красногорске была зарегистрирована компания ООО «Ани Лорак Продакшн», на счета которой и поступают такие доходы от выступлений и иных форм деятельности певицы, которые она считает возможным показывать российским налоговикам.

Например, в 2018-ом году компания, принадлежащая украинской исполнительнице, получила на свои счета свыше 36 млн рублей (400 000 евро). Правда, официально заявленные расходы ООО «Ани Лорак Продакшн» оказались еще выше – аж 46 млн рублей (511 111 евро).

В том же году в России стартовал масштабный шоу-проект певицы с названием «Дива», который оценивается в несколько миллионов долларов и сценическое оборудование которого перевозилось с одной площадки на другую почти тремя десятками трейлеров. Сейчас компетентные органы РФ пытаются установить происхождение денег, которыми оперировала Лорак при организации этого мероприятия.

Связного объяснения из уст самой певицы так и не последовало. Между тем, Москва слезам не верит: доходы и расходы в России, как мухи с котлетами, считаются отдельно, а налоги с заработанных сумм платятся по факту их поступления на счет, а не по остаточному принципу из того, что останется от последующих расходов.

Конечно, Ани Лорак привыкла жить на широкую ногу, и зачастую ее потребности не позволяют свести концы с концами даже приработки в виде участия в различных праздничных корпоративах, за которые артистам обычно платят наличными и в твердой валюте. А тут еще прошлогодняя пандемия, которая накрыла шоу-бизнес никак не меньше, чем, например, животноводство. В результате у большинства россиян и украинцев щи с борщем стали пожиже, а у Ани Лорак – бриллианты помельче. Певица и ранее, в куда более хлебосольные годы, совсем не баловала ФНС России, не говоря уж об украинских мытарях, а теперь возглавляемая ею компания ООО «Ани Лорак Продакшн» и вовсе, похоже, махнула рукой на все требования фискальных властей заплатить налоги.