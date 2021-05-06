«На антидепрессантах»: Дана Борисова рассказала о психологических проблемах в семье

По словам матери, поведение 13-летнего ребенка вызвало у нее тревогу, когда она заметила травмы на теле ребенка.

Впервые глубокие царапины у Полины она увидела более 10 дней назад, а Полина рассказала, что ее покусала собака.

Но в заверения дочки ведущая не поверила, т.к. собака отличается дружелюбием.

«Все тело в порезах: руки, ноги, шея, живот», – написала она, добавив, что дочь пришлось отправить в клинику, когда Полина открыто начала резать себя.

Дана Борисова с дочерью Полиной ФОТО: Instagram

Дочка пожаловалась на панические атаки, и пробыла в клинике несколько дней. Мать заявила, что ей оказывал помощь детский психиатр.

На это пользователи посоветовали Борисовой сводить ребенка к «душевному батюшке» в храм, иначе ребенка «посадят на депрессанты» доктора.

В ответ сама Полина написала, что уже принимает лекарства.

«Уже на антидепрессантах, спасибо за заботу», – ответила девочка в комментариях.

Позднее в своих сторис Дана рассказала о том, что сейчас с ее дочерью «все супер», Полина занимается с учителем по американскому аннглийскому, а летом они планируют поехать в Черногорию на курсы по углубленному изучению языка.

Ранее СМИ писали, что Борисова призналась бывшему мужу в изменах с занятым мужчиной.



