Чт, 6.05.2021
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Реальность страшнее вымысла: Золушка-блудница и другие прототипы сказочных героев

Белоснежка. Иллюстративное фото ФОТО: Shutterstock

Всегда ли в книжках только вымысел? У писателей, конечно, очень хорошо развита фантазия. Но многие герои, придуманные ими, имеют реальные прототипы, пишет wday.ru.

Итак, проведем небольшое расследование и разберемся, что в сказках реальность, а что вымысел? Осторожно: прочитанное может сильно повлиять на вас, и, возможно, вы больше не захотите перечитывать ту или иную историю.

Золушка — блудница из Древнего Египта
 
Каждая девочка хотела повторить судьбу диснеевской принцессы и выйти замуж за принца. Но в реальности история была не такой слащавой. Считается, что история о Золушке — из Древнего Египта. Там жила девушка по имени Родопис, родившаяся во Фракии и проданная в рабство. Профессия у нее была не очень сказочная — она подрабатывала проституткой.
 
Однажды, купаясь в реке, девушка потеряла свою сандалию, но долго плакать ей не пришлось. Неподалеку прогуливался фараон со своей свитой и, услышав девичьи всхлипывания, приказал разобраться, в чем дело. Родопис очень понравилась правителю, и тот, невзирая на ее «богатое» прошлое, предложил выйти за него замуж. Кстати, башмачок так и не нашли, но бывшую блудницу это уже мало волновало.
 
Красавица и чудовище — красивая девушка и волосатый аристократ
 
У героев этой сказки, оказывается, тоже были реальные прототипы. Правда, принц был не заколдован, а страдал редким генетическим заболеванием — гипертрихозом. Жил он в XVII веке в Испании, на Тенерифе.
 
 
В те времена такая болезнь считалась проклятием. Конечно, никто не хотел выходить замуж за волосатого аристократа. Устроить личную жизнь помог король Генрих II — он выдал за него замуж красивую девушку по имени Кэтрин. Но у нее не получилось «расколдовать» принца: волосы никуда не делись даже после того, как у пары родилась дочь. Девочка также была обречена на страдания, ведь ей передался недуг отца.
 
Синяя Борода — «коллектор» с колдовскими замашками
 
На самом деле прототипа героя сказки звали Жиль де Рэ. Мужчина был приличным семьянином и любящим мужем, он не убивал свою единственную жену. Более того, она даже на несколько лет пережила мужа.
 
 
Нехорошая слава распространилась о Жиле из-за того, что он не совсем «нормальными» способами разбирался со своими должниками. Мужчина любил выбивать деньги с помощью магических ритуалов, за что, кстати, и был казнен инквизицией. Шарль Перро большую часть истории додумал и добавил драматизма. А вот борода синего цвета была реальной.
 
Белоснежка — фрейлина из многодетной семьи
 
Темноволосая девушка, которую отравили наливным яблочком, тоже была вполне реальной. Прототипа главной героини звали Маргарита фон Вальдек. Реальная Белоснежка была не единственным ребенком в семье. У девушки было семь братьев и сестер — вот вам и отсылка к гномам. Так же, как и в сказке, у Маргариты была злая мачеха, которая недолюбливала всех детей супруга.
 
 
Братья Гримм не соврали, даже когда описывали неземную красоту девушки: Маргарите удалось стать фрейлиной Марии Австрийской. Многие богатые мужчины были не прочь закрутить с ней роман. Но связь с испанским принцем Филиппом II для нее оказалась фатальной. Дело в том, что жениться по любви для королевских особ — непозволительная роскошь. Филипп был вынужден связать себя узами брака с Марией Тюдор, известной как Кровавая королева. Мария была на 11 лет старше своего будущего мужа и не желала терпеть рядом с ним красивых фрейлин. В результате 22-летнюю «Белоснежку» отравили мышьяком, добавленным в еду.
 
Гензель и Гретель — пекарь с сестрой, устранившие конкурента
 
Еще одна сказочная история имела реальные мотивы. Историки до сих пор спорят, какие события стали вдохновляющими для братьев Гримм. По одной версии, Гензель и Гретель — это собирательные образы. В средневековой Европе участились случаи убийства детей из-за неурожая и тотального голода. Когда инстинкты берут вверх, становится не до жалости и сантиментов.
 
По другой версии, прототипом Гензеля был пекарь Ганс, у которого была сестра Грета. Правда, в реальности брат и сестра уже не дети. И убивают они не колдунью, а женщину-кондитера Катарину Шрадерин, у которой намного лучше идут дела в пекарском бизнесе.
Какой версии доверять больше, решать только вам.

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