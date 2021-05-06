Реальность страшнее вымысла: Золушка-блудница и другие прототипы сказочных героев
Всегда ли в книжках только вымысел? У писателей, конечно, очень хорошо развита фантазия. Но многие герои, придуманные ими, имеют реальные прототипы, пишет wday.ru.
Всегда ли в книжках только вымысел? У писателей, конечно, очень хорошо развита фантазия. Но многие герои, придуманные ими, имеют реальные прототипы, пишет wday.ru.
Итак, проведем небольшое расследование и разберемся, что в сказках реальность, а что вымысел? Осторожно: прочитанное может сильно повлиять на вас, и, возможно, вы больше не захотите перечитывать ту или иную историю.