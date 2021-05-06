Реальность страшнее вымысла: Золушка-блудница и другие прототипы сказочных героев

По другой версии, прототипом Гензеля был пекарь Ганс, у которого была сестра Грета. Правда, в реальности брат и сестра уже не дети. И убивают они не колдунью, а женщину-кондитера Катарину Шрадерин, у которой намного лучше идут дела в пекарском бизнесе.

Какой версии доверять больше, решать только вам.