DFM RUSSIAN DANCE уже задает ритм не только в Эстонии, но и во всем мире!

DFM - самая популярная станция Таллинна среди слушателей в возрасте от 18 до 35 лет - представила новую интернет радиостанцию - DFM RUSSIAN DANCE!

Это интернет-станция, где 24 часа в сутки вас ждут только лучшие русские танцевальные хиты. Музыка, под которую можно не только танцевать, но и хочется подпевать!