DFM RUSSIAN DANCE уже задает ритм не только в Эстонии, но и во всем мире!
Теперь любители танцевальной музыки могут 24 часа в сутки наслаждаться лучшими dance-хитами на русском языке!
Теперь любители танцевальной музыки могут 24 часа в сутки наслаждаться лучшими dance-хитами на русском языке!
DFM - самая популярная станция Таллинна среди слушателей в возрасте от 18 до 35 лет - представила новую интернет радиостанцию - DFM RUSSIAN DANCE!
Это интернет-станция, где 24 часа в сутки вас ждут только лучшие русские танцевальные хиты. Музыка, под которую можно не только танцевать, но и хочется подпевать!
Заходи на www.dfm.ee и выбирай сам, какая станция будет сопровождать твое настроение: DFM или DFM RUSSIAN DANCE.