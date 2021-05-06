Семилетней дочери солиста «Непары» Александра Шоуа вырезали опухоль в голове

Как рассказала супруга Александра Шоуа Наталья, операция длилась около часа. Их дочери Таисии вырезали опухоль около виска. Девочка перенесла хирургическое вмешательство хорошо. Пока что она находится в больнице вместе с мамой, там они провели несколько дней, но уже готовятся к выписке домой.

Как отметила мать девочки, операция была запланированная. Киста пока что не доставляла особого беспокойства ребенку, но могла в любой момент начать расти, так что родители решили сразу удалить опухоль, пока девочка не пошла в школу.

Новообразование было небольшое, но в любой момент могло начать расти. Киста возникла из-за закупорки протока сальной железы, никак не беспокоила, но некрасиво — потому что девочка. Плюс не хотелось испытывать лишние нервы перед школой. Поэтому решили лечь на операцию. Все прошло прекрасно, Тая, Слава Богу, хорошо перенесла общий наркоз, уже бегает, прыгает. Со временем снимем швы и забудем об этом окончательно, 1

— рассказала «СтарХиту» супруга певца Наталья.

Александр переживал за здоровье дочки и все время был с ней на связи, пока она лежала в больнице. Сейчас певец с нетерпением ждет родных дома.



