«Пугаешь своим состоянием»: Элджей и Ивлеева подогрели слухи о разводе

В первую очередь внимательные поклонники заметили, что телеведущая резко сократила свою активность в Instagram, а на тех редких кадрах, что все же появляются в ее соцсетях, не было заметно обручального кольца на правой руке, сообщает ФедералПресс. Тем временем сам музыкант также опубликовал фото без кольца в Instagram.

ФОТО: Скриншот с Instagram

Следующим подтверждением развода, для многих поклонников стало раздельное времяпрепровождение возлюбленных. Ивлеева уехала в Петербург. Элджей ненадолго приехал к супруге в город на Неве, а затем вернулся в Подмосковье. Сама телеведущая заметно снизила активность в социальных сетях. Такое ощущение, что у девушки депрессия. Об этом говорят и мрачные фото на ее личной странице. Звезды никак не комментируют размолвку, однако фанаты уверены, что супруги решились на развод.

Подогревает ситуацию и то, что Ивлеева вдруг прекратила общение с лучшей подругой — Юлей Коваль. В сети даже появились слухи об измене музыканта с подругой Ивлеевой.

Поклонники звезды всерьез обеспокоились ее состоянием. Многие решили напрямую спросить Настю, что же происходит. Другие решили поддержать ее.

«Что бы не произошло, Насть, все это забудется, все еще наладится»;

«Настя, ты нас пугаешь своим состоянием»;

«Настя, а где Коваль? Почему одинока?»