Полуобнаженная Нюша показала огромный живот накануне родов

Не так давно известная российская певица Нюша пообещала подписчикам личного микроблога показать архивные снимки, которые были сделаны во время ее беременности. Но далеко не все фанаты исполнительницы популярного хита «Выше» оказались готовы к увиденному. Как выяснилось, незадолго до рождения своей единственной дочери Симбы певица устроила фотосессию в кружевном нижнем белье. Понятное дело, что некоторые из ее подписчиков отнеслись к такому откровенному позированию без должного понимания.

Напомним, малышка, отцом которой является бизнесмен Игорь Сивов, появилась на свет в 2018 году. Родители не постеснялись дать ребенку необычное имя, пробудившее в их сердцах нежность. Пару неоднократно критиковали за столь непонятную для большинства простых россиян экзотику, но певица и ее муж относятся к подобным нападкам весьма скептически.

В одном из своих интервью Нюша все же взялась объяснить, почему ее выбор пал на необычное имя Симба. По словам звездной мамы, в свое время он сама захотела поменять имя в паспорте, ведь ей так хотелось быть единственной в своем роде. Зато ее маленькой дочери, уверена артистка, повезло с самого детства, ведь никто из сверстников пока не может похвастаться таким красивым и необычным именем.

Фото: Instagram



