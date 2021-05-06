Без денег: многодетная мать Мария Порошина не могла купить семье курицу на обед

В 2019 году любимица миллионов Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Известно, что она не собирается афишировать имя отца младшего из своих наследников. Поговаривают, что актриса родила сына от некоего чиновника, но сама она хранит на этот счет упорное молчание. Как бы там ни было, на сегодняшний день Порошина вынуждена сама обеспечивать детей, ведь рядом с ней больше нет крепкого мужского плеча. «И мне сложно, я человек домашний, семейный. Одиночество для меня — испытание. Но с другой стороны, своего рода отдохновение. Я благодарна судьбе за этот этап. Что дальше, не знаю… Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас переживаю этот сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не «почему», а «для чего» — говорит артистка.