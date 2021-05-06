Без денег: многодетная мать Мария Порошина не могла купить семье курицу на обед
47-летняя Мария Порошина честно призналась, что ей приходится нелегко с ватагой наследников. Несмотря на известность, артистка неоднократно сталкивалась с нуждой.
47-летняя Мария Порошина честно призналась, что ей приходится нелегко с ватагой наследников. Несмотря на известность, артистка неоднократно сталкивалась с нуждой.
В 2019 году любимица миллионов Мария Порошина стала мамой в пятый раз. Известно, что она не собирается афишировать имя отца младшего из своих наследников. Поговаривают, что актриса родила сына от некоего чиновника, но сама она хранит на этот счет упорное молчание. Как бы там ни было, на сегодняшний день Порошина вынуждена сама обеспечивать детей, ведь рядом с ней больше нет крепкого мужского плеча. «И мне сложно, я человек домашний, семейный. Одиночество для меня — испытание. Но с другой стороны, своего рода отдохновение. Я благодарна судьбе за этот этап. Что дальше, не знаю… Полноценная семья — огромное счастье, безусловно, когда есть муж, отец. Второй половинки не хватает, тем более что я всегда была замужем. Но если сейчас переживаю этот сложный момент, значит, он для чего-то предназначен. Что-то я должна понять и изменить в себе. Это не «почему», а «для чего» — говорит артистка.
Как-то раз Марию «пристыдила» простая россиянка, заявившая, что знаменитой артистке на этом свете живется, словно у Христа за пазухой. Вот поэтому-то Порошина и может позволить себе роскошь быть многодетной мамой. Женщина подчеркнула, что сама она с трудом может прокормить и воспитать лишь одного ребенка. Актриса тогда ничего не сказала, хотя на тот момент уже прекрасно знала, что собой представляет нужда. «Я не стала спорить. Не объяснишь же, что у артистов тоже случаются аховые ситуации. Когда-то и мы сидели без денег. Курицу позволяли себе раз в три дня. И ничего», — призналась звезда в своем последнем интервью «Каравану историй».
Напомним, что свою самую старшую дочь Полину Порошина родила от актера Гоши Куценко. На сегодняшний день девушка решила отправиться в самостоятельное плавание, она уже не живет с мамой. Три других дочери — Серафима, Аграфена и Глафира — появились на свет, когда актриса была в браке с Ильей Древновым.