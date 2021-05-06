Место смерти изменить нельзя. Почему Александр Белявский погиб так же, как его сын?

Александр Белявский в роли Фокса ФОТО: скриншот с youtube.com

«В Казахстане на встрече со зрителями ко мне подошел парнишка и сказал, что работает здесь водолазом, а на его выбор профессии повлиял фильм «Их знают только в лицо», где Белявский плавал под водой. Какое счастье, что он не посмотрел «Место встречи изменить нельзя», а то бы непременно стал бандитом. На улице узнают, народ около пивных ларьков всегда кричит: «Фоксу без очереди!» — делился актер.

При этом артист не скрывал: отныне режиссеры видели в нем исключительно отрицательного героя, что расстраивало. Тем не менее недостатка в ролях не было: «Небеса обетованные», «Серые волки», «Антикиллер», «Бригада», «Поцелуй не для прессы». Жаль только, что персонажа Остапа Бендера Белявскому не доверили — Леонид Гайдай забраковал 22 «Остапов», и Александр Борисович оказался в числе отвергнутых, так как на фоне Сергея Филиппова смотрелся «бледно». Но есть и другая версия. «Мне кажется потому, что у Саши всегда была склонность к режиссуре и он всем подсказывал, как работать, даже Филиппову, игравшему Кису Воробьянинова», — отмечала сестра артиста Ольга.

Потерял двоих детей и ушел из семьи

Почти 30 лет Белявский прожил с женой Валентиной и, вероятно, союз продержался бы еще дольше, если бы не постигшие семью драмы. Первым ударом по браку стала трагическая смерть сына Бориса: мальчик утонул в озере, когда ему не было и двух лет. Родителей рядом не оказалось, а няня за ребенком не уследила... Из-за горя актер начал пить и только забота супруги избавила его от пагубного пристрастия.

Желая укрепить союз и залечить душевные раны, пара взяла мальчика из детдома. «Это было Сашино решение усыновить ребенка, — поясняла Валентина. — Мы ходили в детские дома, искали, смотрели детей. И нашли. Когда взяли Андрея, ему было два годика. Все вокруг знали, что наш сын приемный, но ему мы долго об этом не говорили. Когда Андрею исполнилось 15, какой-то человек ему об этом сказал. Андрей отреагировал очень тяжело. Спросил меня: «Ну как я теперь тебя буду называть?» Потом приводил каких-то людей, говорил: «Вот это мой настоящий брат». Наверное, надо было раньше сказать, но я хотела как лучше. С ним было непросто, но Александр Борисович говорил: «Это мой костыль».