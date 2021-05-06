Место смерти изменить нельзя. Почему Александр Белявский погиб так же, как его сын?

После роли Фокса актеру предлагали сплошь отрицательных персонажей, но в реальности Александр Белявский злодеем не был. Скорее, артиста можно назвать побитым судьбой человеком, ведь он пережил гибель двоих сыновей, тяжелый развод и потерю профессии, пишет «Стархит».
6 мая исполняется 89 лет со дня рождения Александра Белявского, актера, мастерски перевоплощавшегося в пана Ведущего в «Кабачке «13 стульев», Фокса в телефильме «Место встречи изменить нельзя» и Василия Долгорукого в «Тайнах дворцовых переворотов». Когда артиста разбил инсульт и работать стало невозможно, Белявский тяжело переживал собственное бессилие.
Еще более невыносимым было осознание потери: наследник Борис погиб в два годика, а приемный сын Андрей — в 20. Неудивительно, что на фоне трагедий первый брак актера дал трещину. Необычно другое: как и Андрей, Александр Белявский скончался после падения из окна. Что же случилось в тот роковой день 8 сентября 2012-го?
Мог бы сыграть Остапа Бендера, а стал для всех Фоксом
Самым первым образ пана Ведущего в «Кабачке «13 стульев» примерил Белявский, уже в марте 1967-го на этом посту его сменил Андрей Миронов, ну а дольше всех — до самого закрытия программы — в проекте продержался Михаил Державин
В актерскую профессию Александр Борисович попал случайно: в детстве мечтал быть моряком или исследователем, в юности — поступил в Московский институт цветных металлов, ходил в экспедиции и в итоге отправился по распределению в Иркутск. Здесь геолог работал в местном НИИ, лазал по горам и проводил много времени в тайге, а посещая город — захаживал в драмкружок.
«Сыграл в постановке «Горе от ума» и впервые почувствовал власть актерской профессии, когда можно поменять не только костюм, но и мысли, характер, стать на время другим человеком. Для меня талант артиста во многом определяется этим умением перевоплотиться, как бы отречься от самого себя, влезть в чужую шкуру. Поехал в Москву и поступил в Щукинское театральное училище, потом работал в Театре Сатиры», — рассказывал Белявский.
Еще в студенчестве артист начал играть в кино, дебютировав в картине «Рассказы о Ленине». Неоднократно он сотрудничал с польскими режиссерами, снявшись в «Прерванном полете» и сериале «Четыре танкиста и собака». Поговаривали, что именно Белявский, насмотревшись на культуру Восточной Европы, предложил русским коллегам по цеху создать театр миниатюр с панами и пани — «Кабачок «13 стульев». Александр Борисович стал первым ведущим программы, однако из-за занятости в других проектах продержался на этом посту недолго.
«В сценарии фильма «Место встречи изменить нельзя» было написано: «Фокс входит в ресторан и звериным чутьем понимает, что здесь ловушка». А как сыграть это звериное чутье? Но меня Говорухин быстро успокоил: «Саша, ну что ты? Уйдешь в окно, и все поймут, что у тебя звериное чутье», — рассказывал Белявский
Белявский сыграл Василия Шельгу в «Крахе инженера Гарина», друга Лукашина в «Иронии судьбы», коварного Борецкого в «Рожденной революцией», вора Молочкова в «И снова Анискин». Однако самой запоминающейся для зрителей оказалась роль Евгения Фокса в телефильме «Место встречи изменить нельзя». Соглашаясь перевоплотиться в этого злодея, Белявский и предположить не смел, какой успешной будет картина и как крепко к нему приклеится образ Фокса.
«В Казахстане на встрече со зрителями ко мне подошел парнишка и сказал, что работает здесь водолазом, а на его выбор профессии повлиял фильм «Их знают только в лицо», где Белявский плавал под водой. Какое счастье, что он не посмотрел «Место встречи изменить нельзя», а то бы непременно стал бандитом. На улице узнают, народ около пивных ларьков всегда кричит: «Фоксу без очереди!» — делился актер.
При этом артист не скрывал: отныне режиссеры видели в нем исключительно отрицательного героя, что расстраивало. Тем не менее недостатка в ролях не было: «Небеса обетованные», «Серые волки», «Антикиллер», «Бригада», «Поцелуй не для прессы». Жаль только, что персонажа Остапа Бендера Белявскому не доверили — Леонид Гайдай забраковал 22 «Остапов», и Александр Борисович оказался в числе отвергнутых, так как на фоне Сергея Филиппова смотрелся «бледно». Но есть и другая версия. «Мне кажется потому, что у Саши всегда была склонность к режиссуре и он всем подсказывал, как работать, даже Филиппову, игравшему Кису Воробьянинова», — отмечала сестра артиста Ольга.
Потерял двоих детей и ушел из семьи
Почти 30 лет Белявский прожил с женой Валентиной и, вероятно, союз продержался бы еще дольше, если бы не постигшие семью драмы. Первым ударом по браку стала трагическая смерть сына Бориса: мальчик утонул в озере, когда ему не было и двух лет. Родителей рядом не оказалось, а няня за ребенком не уследила... Из-за горя актер начал пить и только забота супруги избавила его от пагубного пристрастия.
Желая укрепить союз и залечить душевные раны, пара взяла мальчика из детдома. «Это было Сашино решение усыновить ребенка, — поясняла Валентина. — Мы ходили в детские дома, искали, смотрели детей. И нашли. Когда взяли Андрея, ему было два годика. Все вокруг знали, что наш сын приемный, но ему мы долго об этом не говорили. Когда Андрею исполнилось 15, какой-то человек ему об этом сказал. Андрей отреагировал очень тяжело. Спросил меня: «Ну как я теперь тебя буду называть?» Потом приводил каких-то людей, говорил: «Вот это мой настоящий брат». Наверное, надо было раньше сказать, но я хотела как лучше. С ним было непросто, но Александр Борисович говорил: «Это мой костыль».
В 1976-м у супругов родилась дочка Надежда, но это не укрепило семью: к тому времени Белявский уже отдалился от Валентины и влюбился в медработника Людмилу. Когда Надя училась в начальной школе, брак родителей окончательно рухнул, и вскоре Белявский женился на новой избраннице. «Когда мы с ним разводились, рядом, в соседнем подъезде, освободилась однокомнатная квартира, — вспоминала Валентина Белявская. — А мы: он, я, дочка и сын — вчетвером жили в трех комнатах, нам было тесновато. Тогда он сказал, чтобы занять ту, вторую квартиру, нам нужно оформить развод. Я сначала была против. Потом одна знакомая, юрист, объяснила, что это все равно произойдет. Тогда развелись. Он жил на два дома, а я чувствовала, что все подходит к концу. Он мне даже сказал: «Хочешь, мы опять с тобой сойдемся?» Но тут уже я ответила: «Нет».
Даже после развода Валентина и Александр Борисович сохранили теплые отношения: их навсегда объединило общее горе. Мало того, что утонул маленький Борис, так еще и Андрей погиб в 20 лет, каким-то образом выпав из окна шестого этажа, хотя занимался скалолазанием. Несмотря на такую несостыковку, Надежда сомневалась, что брат мог покончить с собой: незадолго до смерти парень позвонил ей и сообщил, что скоро зайдет в гости. Бытовала версия, что юноша просто пытался заменить оконное стекло. «Папа очень тяжело переживал эту смерть, попал в больницу с сердцем. После гибели своего второго ребенка он стал еще больше заботиться обо мне, о маме», — подчеркивала Надя.
Недолго радовался рождению дочери
С Людмилой Белявский познакомился еще в 1970-м в Ленинграде, где находился на съемках. В перерыве актер побежал в магазин и попал под дождь. Мимо проходила симпатичная девушка с зонтом, так что артисту удалось не только укрыться от ливня, но и стрельнуть номер телефона. Студентка меда оказалась москвичкой, однако отыскал ее в столице Александр Борисович не сразу: записку с номером он потерял. Встреча все же состоялась, и у пары закрутился тайный роман, который в 1987-м вылился в брак.
После пережитых несчастий Белявский мечтал о сыне, но Людмила долго не могла забеременеть. Дочка Саша родилась у супругов, когда актеру уже перевалило за 70, а женщине было 52. Знакомые крутили пальцами у виска: мол, какие дети в таком возрасте, воспитать не успеете! Неужели пару сглазили?
Уже через три месяца после рождения младшей дочери Белявского разбил инсульт. Пришлось заново учиться говорить и ходить, но работы актер фактически лишился. Впрочем, в ленте «Ирония судьбы. Продолжение» зрители его все же увидели. «Там был всего один день, без жутких условий. Буквально несколько минут в бане. Говорили, что его озвучивал другой артист, но это не так. Голос именно папин», — поясняла дочь Надежда.
Страшный финал произошел 8 сентября 2012-го, когда 80-летний Александр Белявский выпал из окна лестничного пролета между шестым и пятым этажами. Актер жил на втором, и тот факт, что он поднялся выше, указывал на возможность самоубийства. Психологи твердили: «тема окон» давно крутилась у мужчины в голове, он ежеминутно думал о том, что случилось с сыном Андреем.
Однако все близкие и друзья артиста опровергли эту версию: Белявский слыл жизнелюбом и упорно боролся с последствиями инсульта почти девять лет, к тому же не мог бросить маленькую дочку. Надежда поясняла: из-за проблем со здоровьем у папы случались приступы головокружения и обмороки, он плохо ориентировался в пространстве — вот и логичная причина трагедии.
Но зачем же Белявский поднялся на пятый этаж? Объяснение нашлось и этому: в тот день девятилетняя дочка актера одна гуляла на детской площадке у дома, а ушедшая в магазин жена задерживалась. Только с верхних этажей артист мог разглядеть двор над кронами деревьев.
После смерти
Скандальные новости об Александре Борисовиче на этом не закончились. Спустя несколько лет после смерти актера выяснилось, что еще в 80-х он признал внебрачную дочь Наталию Старых, рожденную в 1971-м. Со студенчества с Наталией общалась законная наследница артиста Надежда, но только два года назад в программе «Пусть говорят» решили выяснить, действительно ли женщин связывает кровное родство.
Вопрос подняли из-за появления на шоу третьей возможной родственницы: Ярослава Третьякова назвала себя внучкой Белявского. По результатам ДНК-исследования выяснилось: вероятность того, что Надежда и Ярослава — тетя и племянница, — 0,7%. А вот вероятность того, что они двоюродные сестры, составила 16%. В любом случае, без участия в экспертизе мамы девушки, Любови Третьяковой, точного вердикта не вынести. Зато в отношении Наталии Старых все оказалось очевидно: на 99,5% она не является сестрой Нади, а значит, и дочкой Александра Белявского.
В прошлом году младшую дочь актера постигло новое горе: в сентябре умерла Людмила Белявская, так что Саша осталась круглой сиротой. Вдова артиста сгорела от рака, но до последнего скрывала от знакомых страшный диагноз. После похорон Александра поселилась в семье брата отца.
«Это решение не обсуждалось. Родные считают, что Саше там хорошо — есть двоюродные братья. Вот они все о девочке и заботятся, — сообщали в гильдии актеров. — Девочка оканчивает школу и мечтает стать актрисой, как папа. Дай Бог ей сил! Пусть у нее все получится!»