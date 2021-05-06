Не показали дочь даже в день рождения: почему Воля и Утяшева скрывают лица своих детей

Воля и Утяшева скрывают подробности личной жизни не только, когда дело касается детей 7-летнего Роберта и 6-летней Софии. Публике в принципе остается лишь догадываться о быте звезд лишь по колким шуткам юмориста или кратким комментариям профессиональной гимнастки и ведущей.

В 6-ой день рождения дочери пара раскрыла кое-какие подробности: показали архивные фото Софиюшки (как ласково называет ее Павел) и рассказали о ее увлечениях в посте в Инстаграме. Но этим звезды и ограничились.

Возможности рассмотреть детей в нынешнем возрасте, а не младенческом пока не представилось. Кто-то думает, что супруги, как и другие знаменитости, не хотят предопределять судьбу собственных отпрысков и делать их дальнейшую жизнь достоянием общественности. Оказывается, в эпоху Инстаграма и социальных сетей нашлись куда более прозаичные причины такой таинственности.

ФОТО: Соцсети

В ранних интервью Ляйсан пролила свет, почему не хочет делиться милыми снимками и роликами с детьми. «Они сами, когда захотят, себя покажут. Это моя позиция. У нас такое правило. Кто мы такие, чтобы показать его (сына Роберта — прим. Woman.ru) раньше, чем он сам этого захотел? Мне, например, жутко не нравятся мои детские фотки. И если бы я росла во времена Инстаграм, а моя мама их выкладывала, я бы сказала: „Мам, а почему я тут без трусов?“ У нас огромное количество классных фоток, у нас все это есть, мы сохраняем это в компьютер. Конечно, нам хочется, чтобы дети, когда вырастут, увидели, что мы их безумно любили и любим. У нас какие-то классные моменты запечатлены, но не для всеобщего обозрения», — пояснила свою позицию Утяшева в эфире шоу «ОК на связи!».