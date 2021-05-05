Можно ли пить простоявшее открытым вино?

Если бутылка была отставлена в сторону и случайно забыта открытой, – можно ли пить простоявшее в ней вино? На этот вопрос ответили эксперты по питанию журнала Freundin (Германия). По их словам, срок хранения вина не может истечь в классическом понимании, даже если оно хранилось открытым. Таким образом, «не нужно беспокоиться о последствиях для здоровья, если вы выпили вино, простоявшее открытым длительное время», передает Medikforum.ru.

Риск навредить здоровью возникает, если в бутылку проникли бактерии, являющиеся возбудителями различных инфекций. Но специалисты отмечают, что вероятность этого очень мала – алкоголь обычно подавляет бактериальную активность.

В то же время следует понимать: долго простоявшее открытым вино может изменить свои вкусовые свойства и превратиться в нечто неприятное. Вкус вина портится из-за попадания кислорода, вызывающего процесс окисления. Заметить это можно по следующими признакам: открытое вино начинает пахнуть уксусом, приобретает металлический привкус, теряет однородный цвет (появляются «обесцвеченные» участки).

В целом, поясняют эксперты, «можно спокойно пить вино, не опасаясь за его вкус, через два-пять дней после его открытия».

Как следует хранить вино: советы специалистов. Они напоминают, что фруктовое белое вино обычно хранится меньше, чем крепкое красное вино.

Хранить нужно в прохладном и темном месте, замедляющем химические процессы.

Открытые бутылки следует держать вертикально – в лежачем положении кислород получает возможность окислить большую площадь напитка.

После открытия бутылки оставшееся вино можно перелить в меньшую чистую емкость – в ней будет меньше пространства для кислорода.