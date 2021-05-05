Изможденная Долина устроила съемки на могиле Началовой

Девочка принесла с собой вылепленную из пластилина улитку, которую оставила на могиле звезды. Снимки разместила в своем инстаграм-аккаунте наследница певицы Ангелина, пишет Dni.ru.

Дочь Ларисы Долиной призналась, что они скучают по усопшей Юлии Началовой только сильнее. Ангелина добавила, что их семья делает все так, как хотела бы звезда.