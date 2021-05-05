Изможденная Долина устроила съемки на могиле Началовой
Сильно похудевшая артистка с внучкой Сашей сфотографировались на могиле звезды. К слову, исполнительница являлась крестницей Ларисы Долиной.
Сильно похудевшая артистка с внучкой Сашей сфотографировались на могиле звезды. К слову, исполнительница являлась крестницей Ларисы Долиной.
Девочка принесла с собой вылепленную из пластилина улитку, которую оставила на могиле звезды. Снимки разместила в своем инстаграм-аккаунте наследница певицы Ангелина, пишет Dni.ru.
Дочь Ларисы Долиной призналась, что они скучают по усопшей Юлии Началовой только сильнее. Ангелина добавила, что их семья делает все так, как хотела бы звезда.
Фолловеры высказали сожаление по скоропостижной смерти исполнительницы. Многие отметили, что на могиле на Троекуровском кладбище Юлии Началовой очень чисто и красиво. Юлия Началова умерла в марте 2019 года. У певицы было множество хронических заболеваний.