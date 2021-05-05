Гуф познакомил свою девушку с мамой

Похоже, Королеву совершенно не смущает темное прошлое музыканта — скандалы с бывшей супругой Айзой, употребление запрещенных препаратов, пьяные выходки и драки... Кроме того, у влюбленных большая разница в возрасте — 16 лет. Но Юлия готова на все, чтобы сделать любимого человека по-настоящему счастливым. Так, модель уже познакомилась с мамой избранника и наладила с ней теплые отношения, подарив красивый букет.
Пока Королева не может найти общий язык с экс-супругой рэпера. Айза почему-то решила, что Юлия препятствует общению музыканта с сыном Сэмом, сообщает Starhit.
«Юля слегка поверила в себя. У нее теперь появился самый худший враг — это я. Помню, еще полгода назад я ее предупредила, чтобы она не вставляла палки в колеса и не мешала общению сына и отца. Но она урок не усвоила», — негодовала Айза.
Королева в свою очередь молчать не стала и ответила на придирки бывшей избранницы 41-летнего Гуфа.
«Что касается Нового года, я скажу так: мы купили подарки, приехали на доброй волне. Играли с детьми, ничего ужасного не происходило. Спустя два часа мы поехали домой, а сегодня узнаю столько интересного… Я делаю все возможное для общения Леши с Сэмом. Хочу жить в мире! Без хайпа и негатива», — отмечала модель.
На 8 марта Гуф подарил новой избраннице машину.