Проживающие в Испании эстонцы: «Все побережье забито нашими»

По словам Кийласпяя, его привлекает климат. Мужчина рассказал, что поиски подходящего места в Испании заняли у него аж 20 лет!

«Я климатический беженец - я не все время живу в Испании. Когда в Эстонии становится холоднее, я уезжаю туда. Поиски места я начал еще 20 лет назад. Потом 11 лет назад я все еще был в раздумьях, и вот как три с половиной года я осваиваю тамошнее (восточное) побережье. При +10 градусах я еду в Испанию. В прошлом году я ездил туда 6-7 раз. В испанском месте проживания температура, как правило, составляет около 20-21 градуса тепла», - говорит мужчина.

Томас Кийласпяя и Эпп Мария Сеппинг - большое количкество времени за год проводят на восточном побережьи Испании. ФОТО: скриншот из видео выпуска Duubel

Сеппинг поведала, что Испания - это идеальное место для нее: «Я хотела согреться, а Испания входит в Европейский Союз. Для меня важны хороший климат, ветер, солнце и счастливые люди. Мне было 23 года, когда я приехала туда. Все побережье полно эстонцев, особенно много их на восточном побережье».

Гости передачи также дали хорошие советы. «Аренда жилья на восточном побережье дешевле. В Испанию может переехать любой желающий, но для получения статуса резидента требуется регистрации и вы должны доказать, что можете содержать себя в стране. Вы можете доказать это трудовым договором, пенсионеры - свидетельством о пенсии или же продемонстрировав определенную сумма на банковском счете», - рассказали Кийласпяя и Сеппинг.

В чем разница между Испанией и Эстонией помимо климата?