Пять основных негативных последствий перенесенного коронавируса

Сердце. Поражающий организм коронавирус провоцирует сосудистые осложнения и связанные с ними проблемы с сердцем. Об этом, перечисляя основные негативные последствия перенесенного коронавируса, рассказал в интервью профессор Мехман Мамедов. По его словам, заболевание COVID «ведет к развитию первичного поражения сердца – кардиомиопатии, а, кроме того, у пациентов часто возникают нарушения сердечного ритма и миокардиты», пишет Medikforum.ru.

Почки. Второе место среди основных последствий перенесенной инфекции занимают проблемы с почками. Йельский университет декларирует, что с почечными нарушениями сталкиваются свыше 60% переболевших коронавирусом.

Глаза. Еще одно последствие – ухудшившееся состояние системы и органов зрения. Офтальмологов Ника Тахчиди сообщила журналистам, что «у пациентов с COVID-19 наблюдают конъюнктивиты, изменения на сетчатке, воспаления и тромбозы сосудов глаз».

Нос. Нарушенная функция обонятельной системы – очередное последствие ковида. Оно может быть длительным, преследовать человека месяцами. Существует версия, что данное нарушение обусловлено поражением нервных волокон, расположенных глубоко в полости носа.