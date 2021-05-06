Дубай ничему не научил: украинок задержали из-за голой фотосессии на яхте в Турции

Нескольких гражданок Украины задержали в Турции после того, как они устроили фотосессию на яхте в обнаженном виде. Видео с голыми девушками опубликовало турецкое издание Lider Gazete.

По словам одной из задержанных, их засняли с соседней яхты.

«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — рассказала она.

По словам девушки, сейчас с ней и ее подругами все в порядке. В полиции они дали показания и их отпустили. Также украинка напомнила недавнюю нашумевшую историю в Дубае.

В начале апреля в соцсетях распространилось видео, на котором обнаженные девушки позируют на балконе небоскреба в Дубае. После этого было задержано около 40 моделей и двое мужчин, один из которых оказался гражданином РФ. Позже выяснилось, что 11 девушек были из Украины.

Знаменитая фотосесия в Дубае ФОТО: скриншот видео

Имя фотографа Виталия Гречина прогремело на весь мир после скандала в Дубае.

Полиция ОАЭ действовала решительно: всех причастных к «голой» фотосессии немедленно задержали вместе с самим Виталием. Впоследствии выяснилось, что большинство моделей — гражданки Украины, как и их любимый гуру. В подобном эксперименте дамы участвовали не впервые: похожее шоу Гречин уже устраивал в Карпатах.

Около двух месяцев назад в честь своего дня рождения Виталий организовал девушкам поездку в Буковель. Море шампанского, костюмы в стиле милых зайчат и обнаженные леди на фоне гор — праздник удался!

В окружении фотографа уже нет тех, кто удивляется его причудам. Друзья и знакомые уверяют: Гречин избалован женский вниманием. Дома, в Киеве, у него масса любовниц.