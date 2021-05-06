Дубай ничему не научил: украинок задержали из-за голой фотосессии на яхте в Турции
Одна из девушек призвала любительниц ню-съемок быть осторожнее в исламских странах, пишет Пятый канал.
Одна из девушек призвала любительниц ню-съемок быть осторожнее в исламских странах, пишет Пятый канал.
Нескольких гражданок Украины задержали в Турции после того, как они устроили фотосессию на яхте в обнаженном виде. Видео с голыми девушками опубликовало турецкое издание Lider Gazete.
По словам одной из задержанных, их засняли с соседней яхты.
«Если вы хотите сделать обнаженные фото в Турции или других мусульманских странах, то лучше этого не делать. Или делать максимально скрытно, не отмечайте локацию», — рассказала она.
По словам девушки, сейчас с ней и ее подругами все в порядке. В полиции они дали показания и их отпустили. Также украинка напомнила недавнюю нашумевшую историю в Дубае.
В начале апреля в соцсетях распространилось видео, на котором обнаженные девушки позируют на балконе небоскреба в Дубае. После этого было задержано около 40 моделей и двое мужчин, один из которых оказался гражданином РФ. Позже выяснилось, что 11 девушек были из Украины.
Имя фотографа Виталия Гречина прогремело на весь мир после скандала в Дубае.
Полиция ОАЭ действовала решительно: всех причастных к «голой» фотосессии немедленно задержали вместе с самим Виталием. Впоследствии выяснилось, что большинство моделей — гражданки Украины, как и их любимый гуру. В подобном эксперименте дамы участвовали не впервые: похожее шоу Гречин уже устраивал в Карпатах.
Около двух месяцев назад в честь своего дня рождения Виталий организовал девушкам поездку в Буковель. Море шампанского, костюмы в стиле милых зайчат и обнаженные леди на фоне гор — праздник удался!
В окружении фотографа уже нет тех, кто удивляется его причудам. Друзья и знакомые уверяют: Гречин избалован женский вниманием. Дома, в Киеве, у него масса любовниц.
«С ним постоянно живут больше десяти девушек. У него свой личный гарем. По сути, это пул содержанок. Он „женат“ на всех сразу», — цитирует информатора KP.RU.