Как живет в Америке безработная Настя Задорожная

Настя Задорожная когда-то была одной из самых востребованных актрис. На волне успеха она даже начала певческую карьеру. Однако в какой-то момент артистка вдруг исчезла из виду. Осенью прошлого года появилась информация, что Настя вышла замуж. Лишь сейчас актриса дала откровенное интервью, в котором сообщила, что живет в Америке.

С будущим мужем Настя Задорожная познакомилась в самолете. Мужчина сразу произвел приятное впечатление на актрису. Она сама дала ему свой номер телефона. Звонки и переписки плавно переросли в роман. А затем мужчина сделал актрисе предложение. Влюбленная Настя ответила согласием.

Они оформили брак, Задорожная взяла фамилию мужа, однако грандиозный праздник они решили отложить на потом. Так что Настя не исключает, что в скором времени организует торжество.

Задорожная сообщила, что ее супруг работает в IT-индустрии, по работе часто бывает в Америке. Решение уехать именно во Флориду родилось у влюбленных во время их совместного отпуска в этих краях. На берегу моря у пары есть собственные апартаменты, вся инфраструктура находится поблизости, поэтому пока Задорожная не торопится обзаводиться автомобилем.

Актриса отметила, что бытовая жизнь в Америке гораздо дороже, чем в России, но и качество услуг на высоком уровне. Из-за близости океана морепродукты достаются почти даром, бюджетно обходится и покупка одежды. А вот хороших овощей, отметила Задорожная, найти крайне сложно.

Что касается работы, то пока Настя сидит без работы. Актриса призналась, что съемки и запись песен пока поставила на паузу. Она наслаждается семейной жизнью и обустройством быта.

«Я временно перестала вообще что-либо планировать. Я отключилась от слова "работа". На полке лежит альбом, и пока я не знаю, когда он будет презентован. Сейчас я просто Настя, которая хочет обычных человеческих будней, поздних завтраков и спонтанных решений, хочет гулять каждый вечер и любоваться фантастическими закатами. Во Флориде они именно такие. Хочу быть женой без жесткого рабочего графика. Мне нравится готовить и следить за домашним уютом. Возможно, это и есть перезагрузка», – сообщила Настя Задорожная.



