«Я очень много выпила»: звезда TikTok рассказала о попытке покончить с собой

Чем популярнее я становлюсь, тем больше происходит в моей жизни вещей, с которыми я не могу справляться. Тяжело, когда все приходится переживать одной. Мама спрашивает: «Как ты?», — а я не могу ей всего рассказать. Потому что у нее своих проблем хватает. Маме 42 года, и она уже чувствует себя старой. Хочется сказать: «Нет, у тебя еще вся жизнь впереди! Тебе нужно найти мужа. Мы еще хотим малышей». Она говорит: «Нет, я старая. Когда уже вы родите мне внуков?». Человеку только 42 года, а она уже приближает себя к смерти! Как я могу позволить ей переживать еще и мои проблемы?