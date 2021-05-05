«Я очень много выпила»: звезда TikTok рассказала о попытке покончить с собой

21-летняя Дина Саева тяжело переживает травлю в социальных сетях. Доходит до того, что некоторые угрожают девушке физической расправой или просто льют на нее поток оскорблений из-за откровенных фото в купальниках, считая, что восточная девушка не должна публично демонстрировать свое тело.
Я в какой-то момент начала активно употреблять алкоголь. Вино еще больше погружало меня в депрессию. Однажды я очень много выпила, пошла на балкон и перелезла через перила. Стояла и держалась за них, пока не подошел мой друг. Он смог все вырулить... Просто начал со мной говорить и потихоньку подходить. Затем он меня схватил и втащил обратно на балкон,
Звезда отмечает, что в тот момент не понимала что с ней происходит. Была шокирована тем, как алкоголь повлиял на ее сознание. Дина решила навсегда отказаться от употребления спиртных напитков, чтобы не повторять аналогичных ситуаций.
Я стараюсь решать проблемы самостоятельно. Пытаюсь принимать и плохое, и хорошее. Потому что когда пытаешься выплеснуть плохое, то освобождаешь место для другого плохого,
Дина заявила, что не была готова к популярности и тем более негативу со стороны подписчиков. По словам девушки, рассказать о внутренней боли она не может даже близким людям.
Чем популярнее я становлюсь, тем больше происходит в моей жизни вещей, с которыми я не могу справляться. Тяжело, когда все приходится переживать одной. Мама спрашивает: «Как ты?», — а я не могу ей всего рассказать. Потому что у нее своих проблем хватает. Маме 42 года, и она уже чувствует себя старой. Хочется сказать: «Нет, у тебя еще вся жизнь впереди! Тебе нужно найти мужа. Мы еще хотим малышей». Она говорит: «Нет, я старая. Когда уже вы родите мне внуков?». Человеку только 42 года, а она уже приближает себя к смерти! Как я могу позволить ей переживать еще и мои проблемы?
— откровенничала она в YouTube-шоу «вМесте».