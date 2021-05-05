Названа причина смерти принца Филиппа

В свидетельстве о смерти герцога Эдинбургского стоит именно «старость» в качестве причины его кончины. По британским законам это допустимо, если пациенту было более 80-ти лет и он длительное время наблюдался личным лечащим врачом.

Несмотря на наличие у принца Филиппа сопутствующих заболеваний и перенесенной недавно операции на сердце, это не привело к его кончине. Его жизненные показатели постепенно снижались.

Также стали известны и другие подробности регистрации смерти супруга королевы Елизаветы II. Кончину принца зафиксировал его личный секретарь — бригадный генерал Арчи Миллер-Бейкуэлл. В документе указана собственная фамилия покойного — Маунтбеттен.

Есть там данные и о его профессии морского офицера и греческое происхождение — как известно, Филипп был внуком короля Греции Георга I из династии датского дома Глюксбургов. Принц Филипп всегда гордился военной службой и собственной фамилией. В его свидетельстве о смерти указано и то, и другое.

Принц Филипп умер 9 апреля на 99-й день года в 99 лет. Овдовевшая королева Елизавета II уже после его похорон отметила свое 95-летие.



