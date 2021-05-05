И холодно, и жарко: как месяц рождения влияет на предпочтения в постели?
Астролог Сьюзи Керр Райт убеждена, что половая жизнь людей во многом зависит от даты их появления на свет.
Астролог Сьюзи Керр Райт убеждена, что половая жизнь людей во многом зависит от даты их появления на свет.
Все люди очень разные — это касается и их мировоззрения, и вкусов в сексе. Но астролог Сьюзи Керр Райт считает, что кое-что общее есть у тех, кто родился в один и тот же месяц в году. Так ли это? Проверим.
Январь
Рожденные в первый месяц нового года люди по-разному ведут себя в постели. Если это интрижка на одну ночь, они не могут до конца «отпустить себя» и раскрыться партнеру. При этом они очень раскованные и любят экспериментировать. Но для них важно по-настоящему доверять своему избраннику — только с любимым человеком они готовы в спальне на все.
Февраль
Февральские люди обожают что-то новое, им нравится азарт и дух приключений. До поры до времени они пробуют все со случайными партнерами. Но с возрастом приходят к выводу, что лучше всего постельные игры даются им, когда с возлюбленным есть настоящая эмоциональная связь.
Март
Появившиеся на свет в марте буквально любят проводить время в постели, спальня для них — это их крепость. А вот секс — другое дело. Они придирчивы в выборе партнера, зато отдаются ему целиком.
Апрель
Для апрельских людей во главе отношений и секса всегда будет стоять их независимость. Так что добиться от них признаний в любви нелегко — гораздо проще провести с ними ночь. Они не любят терпеть чужое присутствие после любовных игр и могут выставить случайного любовника сразу после жаркого свидания. Они быстро устают от партнера, стать их постоянным избранником тяжело.
Май
Рожденные в мае любят тепло, нежность и негу. Так что вместо банальных плотских отношений им нужна романтика. Секс часто обставляют как ритуал: свечи, музыка, шелковые простыни. На меньшее они не согласны, пишет Сosmo.
Июнь
Июньские девушки и парни любят все аспекты отношений — и физическую близость тоже. Причем им нравится пробовать новое, они не боятся экспериментов, открыто говорят о своих желаниях. И этим привлекают.
Июль
Для рожденных в июле важно, чтобы сексуальная связь была подкреплена эмоциональной оставляющей. Без уверенности в партнере им сложно чувствовать себя в безопасности с ними в постели. У них немало комплексов, так что обидеть их необдуманным словом очень легко.
Август
Августовские возлюбленные могут быть диаметрально противоположными. Одни будут согревать постель избранников и радовать их взор, другие — не подпустят к себе и на шаг. Все зависит от того, как они относятся к своим партнерам. Причем решить это могут только они сами — указывать им, как быть, не стоит.
Сентябрь
Появившиеся на свет в первый осенний месяц — очень страстные натуры. Но не каждому суждено это узнать, ведь те привыкли держать себя в рамках. Сломать воздвигнутую ими стену очень непросто. Только тот, кому сентябрьские по-настоящему доверяют, может это сделать.
Октябрь
Рожденные в октябре любят физическую сторону отношений. Они привыкли наслаждаться процессом, поэтому предпочитают внимательных и чутких партнеров. А вот короткие интрижки не для них — не хватает времени довериться, а потом и получить максимум удовольствия от связи.
Ноябрь
Связь с ноябрьским человеком может быть феерически прекрасной. Кажется, что они готовы попробовать в постели все! Но на самом деле, так они относятся ко всему в своей жизни — если решили что-то испытать, то по полной. В действительности же предпочтения в сексе у рожденных в ноябре могут быть вполне обычными.
Декабрь
Провести ночь с «декабристом» — многого стоит. Их партнеры всегда довольны сексом с ними — много интересных предложений и ролевых игр. Стать их постоянным возлюбленным не так уж просто — сложный характер дает о себе знать. А вот короткая интрижка точно пройдет на ура.